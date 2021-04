Flagowa wydajność w cenie średniaka. Xiaomi Mi 10T 5G solidnie przeceniony!

Świetny moment na zakup wydajnego smartfona.

Xiaomi ogłosiło, że rusza promocja na smartfon Mi 10T 5G. Urządzenie można kupić kilkaset złotych taniej i wygląda na to, że to najlepszy sposób, aby cieszyć się łącznością 5G i flagowym procesorem w rozsądnej cenie.Seria Xiaomi Mi 10T zadebiutowała w Polsce pod koniec października 2020 roku. Xiaomi Mi 10T wyposażono w wyświetlacz LCD FHD+ o rozpiętości 6,67 cala. Obsługuje odświeżanie 144 Hz oparte o technologię AdaptiveSync. Polega ona na tym, że ekran dostosowuje szybkość odświeżania ekranu do wyświetlanych elementów.Xiaomi Mi 10T napędzany jest wydajnym Snapdragonem 865 sprzężonym z 6 lub 8 GB RAM. Na dane użytkownika przeznaczono 128 GB. Smartfon obsługuje sieć 5G.