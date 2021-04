The Terrace - Samsung wprowadza telewizor do oglądania "pod chmurką"

Wkrótce w Polsce.

Projektor The Premiere

Nie da się ukryć, że coraz większego znaczenia zaczęły nabierać przestrzenie na zewnętrz, czyli balkony, tarasy czy domowe ogródki, które pozwalają złapać dystans na świeżym powietrzu. Samsung wpadł na pomysł, aby dostarczyć użytkownikom możliwość doświadczenia rozrywki kinowej „pod chmurką”. Tak powstał telewizorJak informuje producent, to pierwszy taki telewizor, przeznaczony do oglądania na zewnętrz, który oferuje niesamowitą jakość obrazu, dźwięk oraz inteligentne funkcje, dotychczas zarezerwowane tylko do pomieszczeń.The Terrace jest odporny na działanie czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, kurz, wilgoć czy owady, w ramach uzyskanego certyfikatu IP55. Ponadto telewizor został wyposażony w powłokę antyrefleksyjną, która zapobiega odbiciom światła, dzięki czemu filmowej rozrywki można doświadczać także w ciągu dnia. Jasność o wartości 2000 nitów oraz jakości obrazu QLED 4K, sprawią, że świetnie sprawdzi się w każdych warunkach.Produkt w wersji 55, 65 i 75 cali pojawi się na polskim rynku już w maju tego roku. Wówczas również poznamy cenę.Kolejną zapowiedzianą nowością jest projektor The Premiere wykorzystujący Technologię Potrójnego Lasera. Model LSP9T oferującywspiera HDR10+ oraz funkcję Filmmaker Mode. Z kolei rozdzielczość 4K zapewni wyraźny obraz i szeroką paletę barw. Samsung podaje, że jasność 2800 ANSI lumenów zapewnia dostateczną ilość światła, dzięki czemu nawet oglądając film w słoneczny dzień, można dostrzec najdrobniejsze szczegóły – i to bez potrzeby zasłaniania okien.