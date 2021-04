Motorola nie zwalnia tempa. Niedroga Moto G20 z nietypowym procesorem

Czy zawojuje niski segment cenowy?

Moto G20 - specyfikacja

Jeśli ktoś nie jest na bieżąco z premierami smartfonów Motorola, to może poczuć się nieco zagubiony. W tym roku byliśmy świadkami premier modeli Moto G10, Moto G30 Moto G100 , a niedawno także Moto E7i . Dziś producent poinformował, że do polskich sklepów wprowadza kolejne urządzenie. Jest nim Moto G20 z ekranem 90 Hz, nietuzinkowym procesorem i ceną ustaloną na kuszącym poziomie.Motorola Moto G20 to propozycja z nieco wyższej półki niż zaprezentowana niedawno Moto E7i Power. Wycenione na 699 złotych urządzenie wykorzystuje 6,5-calowy ekran IPS o rozdzielczości HD+ z odświeżaniem obrazu na poziomie 90 Hz. Miło, że to staje się powoli standardem także w najtańszych smartfonach.