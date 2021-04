Masz smartfon, laptop lub tablet Huawei? Teraz baterię wymienisz za bezcen

Świetna promocja.

Huawei przygotował naprawdę ciekawą ofertę serwisową dla użytkowników, którzy chcą wymienić baterię w swoim urządzeniu. Dla wybranych modeli smartfonów cena tej usługi wynosi 99 zł, tabletów – 139 zł, a laptopów – 199 zł. Co ważne, oferta dostępna jest do odwołania.Producent informuje, że oferta obejmuje starsze modele smartfonów, tabletów i laptopów Huawei, których gwarancja już wygasła, w tym smartfony z serii P30, P20, Mate 20, Mate 10, a także z serii Y, tablety, między innymi MediaPad M5 lite czy T3 oraz modele laptopów z 2018 roku.Osoby, które skorzystają z oferty, mają gwarancję, że wymieniona bateria jest oryginalna i w pełni bezpieczna. Usługa wymiany baterii objęta jest również 3-miesięczną gwarancją.

Urządzenia objęte promocją / foto. Huawei

Promocja dostępna jest w wybranych salonach serwisowych Huawei oraz za pośrednictwem bezpłatnej usługi door-to-door, która pozwala zamówić kuriera na dowolny adres w celu przekazania urządzenia do serwisu, obejmuje też zwrot urządzenia do właściciela tą samą drogą. Każde urządzenie wraca do użytkownika wyczyszczone i zdezynfekowane.Szczegóły znajdziecie na stronie promocji