Zadbaj o zęby z Oclean Air 2 i szczoteczkę dzięki Oclean S1 Sterilizer

Pozytywna akcja.

Oficjalny sklep Oclean uruchomił promocję przeznaczoną dla wszystkich osób, które chciałyby zadbać o swoje uzębienie za pomocą dobrej jakości szczoteczki sonicznej. Jedna z najpopularniejszych marek na świecie proponuje konsumentom dwa ciekawe produkty - zestaw ze szczoteczką Oclean Air 2, trzema końcówkami oraz etui, a także urządzenie Oclean S1 do dezynfekowania szczoteczek do zębów. Drugi z gadżetów jest sprzętem uniwersalnym i usunie bakterie z dowolnej szczoteczki.Oclean Air 2 to szczoteczka uznawana za jedną z najcichszych, o ile nie najcichszą szczoteczkę soniczną na świecie. Jej silnik ultrasoniczny pozwala pracować jej w tempie 40000 pulsów na minutę. Bateria ładowana za pomocą złącza magnetycznego do pełna w czasie 2,5 godziny, starcza na 40 dni działania. Szczoteczka jest lekka (waży zaledwie 95 gramów) i dostępna w czterech kolorach: białym, różowym, fioletowym i zielonym.

Jak dezynfekować szczoteczkę do zębów? Właśnie tak!

Oclean S1

Szczoteczki Oclean Air 2 we wszystkich dostępnych kolorach. | Źródło: OcleanOclean Air 2 w atrakcyjnym zestawie sprzedawana jest w cenie 40,99 dolarów (ok. 155 złotych) po zastosowaniu kuponu. To cena niższa aż o 14 dolarów (ok. 53 złote) od sugerowanej. Co ważne: wysyłka do Polski jest darmowa, a na kupujących nie czekają żadne dodatkowe opłaty związane z cłem lub podatkami.Drugim z przecenionych gadżetów jest wieszak na szczoteczki z funkcją ich sterylizacji, Oclean S1. Urządzenie usuwa nawet 99,99% bakterii za pomocą technologii UVC-LED z maksymalnie pięciu umieszczonych w nim szczoteczek. Można do niego włożyć zarówno szczoteczki Oclean, jak i akcesoria innych marek. Wbudowana bateria o pojemności 1000 mAh wystarczy na 20 dni działania po naładowaniu jej na przestrzeni 2,5 godziny.Urządzenie dezynfekujące. | Źródło: OcleanOclean S1 można kupić w kuszącej cenie 19,99 dolarów (ok. 75 złotych) , po zastosowaniu kuponu zniżkowego. Jest to cena o 10 dolarów (ok. 38 złotych) niższa od sugerowanej. Podobnie jak w przypadku szczoteczki Oclean Air 2, kupując towar w oficjalnym sklepie Oclean można być pewnym darmowej wysyłki oraz braku jakichkolwiek dodatkowych kosztów związanych z wysyłką akcesorium do Polski.Źródło: mat. własny