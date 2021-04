Ogromne podwyżki RAM. Nowe jeszcze gorsze prognozy TrendForce

Miało być bardzo źle w temacie DRAM, ale będzie jeszcze gorzej

Popyt na rynku komputerów nie będzie słabnąć, a ceny wciąż rosną

Pod koniec marca informowaliśmy o. Już wtedy Maksym opisywał sytuację w 2021 roku jako tragiczną. I trudno się nie zgodzić z takim stanowiskiem. Wysokie ceny i niska na tle popytu podaż wielu komponentów lub całych końcowych urządzeń z segmentu okołokomputerowego nie napawała optymizmem. A do tego te zapowiadane duże podwyżki cen RAM.Cóż, jeśli prognozy w całkowitym wzroście cen pamięci DRAM w wysokości około 13-18 proc. były bardzo złe, to co powiecie na zrewidowane obecne stanowisko firmy analitycznej TrendForce mówiące o 18-23 proc.? Maksym skwitował artykuł zdaniem "Nie jest dobrze, a Trendforce w swoich prognozach myli się wyjątkowo rzadko..." Tak, taka sytuacja występuje niezwykle rzadko, ale obecnie można mówić niestety nie o przeszacowaniu, a niedoszacowaniu.Głównie chodzi o pamięci DRAM na rynek desktopów i serwerów, a co za tym idzie ogólne nowe ujęcie wskaźników. Początkowo ceny na serwerowy DDR miały wzrosnąć o około 20 proc., ale finalnie mówi się o 20-25 proc. Za to w przypadku bardziej interesującego nas segmentu tradycyjnych komputerów stacjonarnych i laptopów, najpierw wyliczono wzrost cen o 13-18 proc., ale po miesiącu prognoza urosła do przedziału 23-28 proc.Oczywiście wciąż mowa o drugim kwartale 2021 roku. Jeśli chcecie złożyć komputer nawet bez wydajnej karty graficznej, a jedynie z wbudowaną w procesor (lub włożycie do nowego PC stary egzemplarz GPU), ewentualnie planujecie zakup całej jednostki czy laptopa, a może tylko rozszerzenie pamięci RAM, to w każdym z tych przypadków lepiej nie czekać na nowe lepsze czasy. Te nie nastaną co najmniej przez najbliższe miesiące, może i dłużej, a zakupy przecież da się przekładać w nieskończoność z różnych pobudek.Jak można przeczytać w najnowszym uaktualnionym raporcie firmy TrendForce - "Ceny kontraktów PC DRAM rosną z wyższą marżą niż wcześniej oczekiwano w 2Q21, przede wszystkim dlatego, że główni producenci komputerów PC obecnie agresywnie zwiększają swoje cele produkcyjne. Ponadto, jako że drugie kwartały są generalnie szczytowym okresem produkcji notebooków, szacuje się, że producenci PC ODM zwiększą kwartalną produkcję notebooków o około 7,9 proc. w ujęciu kwartał do kwartału w 2Q21. (…) WFH i edukacja na odległość prawdopodobnie będą się utrzymywać i tworzyć stały popyt na notebooki, a tym samym dalej zwiększać wzrost cen PC DRAM."Źródło: TrendForce / Foto tytułowe: Instalki.pl