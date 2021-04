Wyprzedaż smartfonów i akcesoriów na AliExpress. Sprawdź okazje od Xiaomi i nie tylko

Dobre telefony w super cenach.

Szał zakupów trwa w najlepsze w AliExpress. Codziennie można znaleźć na platformie promocje na różnie ciekawe sprzęty w atrakcyjnych cenach. Dzisiaj przyjrzymy się ofercie smartfonów i akcesoriów do nich. Czekają na nas sprzęty firm takich jak Xiaomi, OnePlus i Realme.Producent wyposażył telefon w 6,5 calowy ekran IPS FHD+ (2400x1080 pikseli) obsługujący odświeżanie. Co ciekawe, smartfon jest w stanie automatycznie dostosować się do oglądanych treści i tak np. oglądając stream z gry wyświetlacz będzie pracował w 30 Hz, przewijając wiadomości w serwisie społecznościowym włączy się 60 Hz, a grając w gry wskoczy się tryb 90 Hz.Urządzenie korzysta także z czujnika oświetlenia 360 stopni by automatycznie ustawić odpowiednią jasność wyświetlacza. Sercem smartfona jest 8-rdzeniowy procesor MTK Dimensity 700 o maksymalnym taktowaniu 2.2 GHz i zintegrowanym modemem 5G.Telefon oferuje Dual SIM ze wsparciem dla 5G, NFC, czytnik linii papilarnych, gniazdko jack 3,5 mm, kamerkę 48 MP + 2 MP + 2MP, IR Blaster oraz baterię o pojemności. Redmi Note 10 5G korzysta także z dość szybkiej pamiętci flash UFS 2.2.Smartfonbędzie dostępny od 28 kwietnia za ok. 641 zł ($169) W Redmi Note 10S zastosowano procesor MediaTek Helio G95 o taktowaniu 2,05 Ghz. 6,42 calowy ekranoferuje rozdzielczość 2400x1080 pikseli. Telefon wyposażono w zestaw 4 aparatów - główny 64 Mpix, ultraszerokokątny aparat do zdjęć grupowych 8 Mpix , aparat makro do zbliżen 2 Mpix oraz obiektyw z sensorem głębi 2 Mpix. Producent wyposażonył Note 10S w silniczek generujący wibracje, który spotęguje doznania płynące z grania na tym telefonie. Na boku urządzenia znajdziemy czytnikSmartfon może także pochwalić się głosnikami stereo, czyjnikiem oświetlenia 360 stopni, gniazdem jack 3,5 mm, pojemną bateriąoraz wsparciem dla szybkiego ładowania 33W.Telefon Xiaomi Redmi Note 10S (6/64GB Global) kupimy za ok. 755 zł ($199) w dniach 28 - 29 kwietnia.

3. Smartfon OnePlus 9 Pro 5G

4. Smartfon Xiaomi POCO M3

5. Power bank ROMOSS PEA60

6. Bezprzewodowa stacja ładująca Labobbon

Smartfon wyposażono w ekran(6,7 calowy wyświetlacz AMOLED 120 Hz z technologią LTPO). Urządzenie zasilane jest przez baterię 4500 mAh z technologią Warp Charge 65T. Dodatkowo dostępne jest bezprzewodowe ładowanie- osiągając poziom 1-70% w zaledwie 30 minut.Wydajność telefonowi zapewnia układ(wspiera łączność 5G) i 8 lub 12 GB pamięci LPDDR5. Na dane użytkownika przeznaczono 128 lub 256 GB szybkiej pamięci UFS 3.1. Za zdjęcia w OnePlus 9 Pro odpowiada aparat główny 48 Mpix, ultraszerokokątny 50 MP, teleobiektyw i aparat monochromatyczny.Smartfon OnePlus 9 Pro 5G (8/128GB) kupimy z wysyłką z Chin za 3212,57 zł ($879.54) . Jeżeli interesuje nas wysyłka z Polski to możemy zamówić wariant 8/256 GB za 3541,81 zł ($906.29).POCO M3 przyciąga uwagę baterią. Znajdziemy tu akumulator o pojemności, co nie jest codziennością w tej półce cenowej. Producent podaje, że pojemna bateria zapewnia do 17 godzin kręcenia wideo, 40 godzin rozmów telefonicznych i 196 godzin słuchania muzyki. Telefon wyposażono w 8-rdzeniowy procesor Snapdragon 662, który osiąga maksymalne taktowanie na poziomie 2 GHz. CPU wspomagane jest przez 4 GB RAM LPDDR4X, a na pliki użytkownika przeznaczono 64 lub 128 GB pamięci masowej. Co więcej, pamięć możemy rozszerzyć o kolejne 512 GB za pomocą karty microSDXC.Wyświetlacz IPS o przekątnej 6,53 cala i rozdzielczości 2340x1080 pikseli pokrywa aż 90,34% przedniego panelu. Co ciekawe, smartfon odblokujemy za pomocą przycisku zasilania, który ma wbudowany czytnik linii papilarnych. Na tyle urządzenia znajdziemy trzy aparaty: główny 48 Mpix, makro 2 Mpix oraz czujnik głębi 2 Mpix. POCO M3 wyposażono w głośnik stereo i gniazdo jack 3,5 mm. Jakość odtwarzanego dźwięku jest wysoka o czym świadczy certyfikatPower bank o zawrotnej pojemnościi wsparciem dla technologii ładowania 18 W PD3.0 i QC 3.0 oraz Huawei SCP 22.5 W. Wyposażony w 3 porty wejściowe (Micro/Type-C/Lightining) oraz 4 porty wyjściowe.W 30 minut power bank jest w stanie naładować Huawei mate 30 do 38% korzystając z 18W lub 50% za pomocą Huawei SCP 22.5 W. iPhone'a 11 także naładujemy do 50% w pół godziny. Niecała godzina wystarczy by naładować telefon Xiaomi 9 do pełna.Jednocześnie możemy ładować 4 urządzenia za pomocą tego power banku. Urządzenie wyposażono w duży wyświetlacz LED, który pokazuje status ładowania i pozostałej baterii.Power bank ROMOSS PEA60 do kupienia za ok. 137 zł ($35.99) od 28 kwietnia.Ładowarka Qi 5 w 1. Pozwala ładować smartfony, słuchawki TWS i smartbandy oraz smartwatche wspierające funkcje bezprzewodowego ładowania. Jednocześnie możemy ładować cztery urządzenia na raz - trzy za pomocą ładowania Qi i jedno za pomocą kabla. Wersja 5 w 1 posiada dodatkowo wbudowany zegar.Stację ładującą Labobbon 5 w 1 kupimy za 101,25 zł ($26.10) . Wersję 4 w 1 (bez zegara) możemy kupić za 58,50 zł ($15.08).Zapraszamy także do zapoznania się z ofertami na stronach Nowości - Nowy Dzień. Świeży styl oraz Lokalne Oferty . Znajdziemy tam wiele ciekawych i atrakcyjnych cenowo ofert.