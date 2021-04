Szybko poszło. Huawei wypadło poza piątkę największych producentów smartfonów

W pierwszym kwartale 2021.





Huawei wypadło poza piątkę największych producentów





fot. Strategy Analytics

Problemów Huawei ciąg dalszy. Chińska firma ewidentnie zalicza ogromny spadek względem poprzednich lat. Najnowszy raport udostępniony przez firmę analityczną Strategy Analytics pokazuje, iż w pierwszym kwartale 2021 roku Huawei wypadło poza piątkę największych producentów urządzeń mobilnych. Są i marki, które zyskały na ten sytuacji.Jak więc plasuje się całe zestawienie?Na rynku mobilnym doszło do małych przetasowań, jednak wynik związany z pierwszą piątką największych producentów raczej nikogo nie zaskoczy. Na pierwszym miejscu znalazł się Samsung, który w pierwszym kwartale zanotował wzrost o 32 proc. względem tego samego okresu w 2020 roku. Na drugim miejscu klasycznie usadowiło się Apple ze wzrostem na poziomie 44 proc. Trzecie miejsce należy do Xiaomi.I tutaj można się już na chwilę zatrzymać. Chińska marka odnotowała bowiem wzrost o 80 proc. rokrocznie, w pierwszym kwartale 2021 roku. Kolejne miejsca należą odpowiednio do Oppo oraz Vivo. Ostatni z wymienionych chińskich producentów również nie chce się zatrzymywać – Vivo zanotowało wzrost aż o 85 proc. w ciągu ostatnich trzech miesięcy.Pięć wymienionych wyżej firm kontrolowało aż 76 proc. całego rynku smartfonów we wszystkich regionach świata.Najbardziej zaskakujące (a może i wcale nie) jest to, iż z grona pięciu największych wypadło Huawei. Chińczycy przez lata dominowali na trzeciej pozycji i podgryzali Apple, idąc tym samym również po pierwsze miejsce. Amerykańskie sankcje nałożone kilkanaście miesięcy temu spowodowały jednak bardzo szybki i praktycznie nieodwracalny spadek sprzedaży urządzeń Chińczyków. O ile Huawei może święcić triumfy na domowym rynku, tak w innych regionach chińska marka zalicza dość bolesne porażki.Czy ta sytuacja się zmieni? Ciężko przewidzieć. Na ten moment nie widać nikogo, kto mógłby zmienić układ pierwszej trójki na podium.Źródło: Straetgy Analytics / fot. instalki.pl