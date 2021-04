Niedrogi smartfon z zapasem energii. Moto E7i Power już w Polsce

Nowy, niedrogi smartfon.

Moto E7i Power, czyli pojemna bateria w niskiej cenie

Motorola wprowadziła w tym roku do polskich sklepów smartfony Moto G10, Moto G30 oraz Moto G100. Teraz przyszła kolei na propozycję w naprawdę bardzo niskiej cenie. Mowa o modelu Moto E7i Power, który można już kupić w Polsce za 449 złotych. Co czeka na konsumentów zainteresowanych kupnem urządzenia za tak niewielkie pieniądze?Już sama nazwa smartfona wskazuje na największą z jego zalet: jest nią bateria o pojemności 5000 mAh, która według producenta pozwala oglądać wideo do 14 godzin lub przeglądać strony internetowe przez 12 godzin. Powinno sie to przełożyć na możliwość korzystania z telefonu bez sięgania po ładowarkę przez nawet dwa dni.