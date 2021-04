Nowe Apple iMac to śmiech na sali, ale przynajmniej są kolorowe

Żart z konsumenta.

Dzisiejsze wydarzenie Apple Spring Loaded już za nami. Przyznaję, że przeciwieństwie do większości kolegów z branży nieco je przespałem, mając świadomość tego, że gigant z Cupertino nie pokaże niczego porywającego. Gdybym miał w kilku słowach streścić wszystkie nowości, powiedziałbym Wam po prostu, że pokazano odświeżonego iPada Pro z fajnym ekranem, fioletowego iPhone'a 12 (wow), zaprezentowano lokalizatory AirTags i posunięto się do ciekawego... eksperymentu, w postaci kolorowych komputerów iMac. Dlaczego "eksperymentu"? Zaraz to wyjaśnię.Apple od wielu lat coraz odważniej testuje wytrzymałość najwierniejszych fanów marki. Widziałem już kółka do Maca Pro za 3500 złotych i podstawę do monitora Apple Pro Display XDR za 4250 złotych . Podczas gdy w mojej ocenie takie produkty są jawną kpiną z konsumentów i szkodliwą próbą przesuwania cen poza bardzo wyraźną granicę absurdu, niektórzy uznają tego rodzaju zagrywki za "doskonałe" i przemyślane (chodzi tu także o dziennikarzy). W ten sam sposób niektórzy oceniają najnowsze komputery iMac, które... no cóż, zobaczcie sami.

Źródło: mat. własny, kadr z serialu Czarnobyl prod. HBO

Nowe komputery iMac Pro. Tak niewiele za tak wiele. | Źródło: mat. własny

Wszystko ma swoje granice - oprócz pazerności Apple

Apple pokazało dziś nowe komputery iMac z autorskimi układami M1, dostępne w różnych interesujących kolorach. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie specyfikacja tych urządzeń.Za "jedyne"kupić można komputer iMac M1 z 8 GB RAM-u (xD) i wyświetlaczem Retina 4,5K o przekątnej... 24 cali. Mało? W 2021 roku zdecydowanie za mało, tym bardziej dla profesjonalistów. Na dokładkę otrzymacie dwa portu Thunderbolt / USB 4 i 256 GB pamięci na dane. Do tego 8-rdzeniowy procesor i 7-rdzeniowe GPU. Sprzęt nie ma nawet złącza Ethernet i jest dostępny w ograniczonej liczbie 4 kolorów. Halo, w Apple trzeba płacić ekstra także za kolory. Gratis: klawiatura Magic Keyboard.Wydatek na poziomieda Wam dostęp do... no cóż, dwóch dodatkowych portów USB 3 oraz gigabitowego Ethernetu, jak również 8-rdzeniowego GPU. To nie wszystko, bowiem "ekstra" dostaniecie możliwość zakupu urządzeń w kolorach żółtym, pomarańczowym i fioletowym - na dokładkę do niebieskiego, zielonego, różowego i srebrnego. Tutaj dodatkiem jest już klawiatura Magic Keyboard z Touch ID.Za cenękupisz sprzęt ze zwiększoną ilością 512 GB pamięci masowej, który od tańszego modelu różni się... tak, tak, jedynie dodatkową przestrzenią na pliki. 256 GB za 1000 złotych ekstra. Takie rzeczy tylko w Apple.Wydaje mi się, że powyższe informacje nie wymagają dodatkowego komentarza dla żadnej osoby, która ma jakiekolwiek pojęcie o sprzęcie komputerowym. Całej reszcie spieszę z wyjaśnieniem: specyfikacja sprzętowa komputerów w zestawieniu z ich cenami wygląda przezabawnie – powiedziałbym, że Apple ponownie przesuwa granice absurdu.Osoby pragnące tworzyć swoje aplikacje na iOS muszą wybierać spośród urządzeń z oferty Apple, więc iMac M1 będzie dla nich jednym z komputerów do wyborów - a tych nie jest wiele, w sensownej specyfikacji i dobrej cenie. Chciałbym poznać osoby, które świadomie kupią 24-calowego iMaca z procesorem Apple M1, by wykorzystywać go do innych zastosowań. Chętnie dowiem się, dlaczego dokonują takiego wyboru.Zamówienia na nowe komputery Apple ruszą 30 kwietnia. Tylko się o nie nie pozabijajcie.Źródło: Apple, mat. własny