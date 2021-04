OPPO Reno5 5G w zabytkowym Ikarusie i... symulatorze kolejowym! Testujemy możliwości wideo

Rozbudowane możliwości wideo to duży plus.





OPPO Reno5 5G to najnowsze dziecko OPPO. Smartfon wygląda czarująco, ale to nie jedyna zaleta urządzenia. Oprócz ładnej i zgrabnej obudowy mamy też m.in. rozbudowany tryb wideo, któremu warto się przyjrzeć.



Smartfon przetestowałem m.in. w kultowym Ikarusie Z60 - zabytkowym, miejskim autobusie. Przypomniał mi on czasy dzieciństwa, kiedy Ikarusy wraz z Autosanami oraz Jelczami jeździły po wielu miejskich zakątkach Polski. Ktoś, kto ma sentyment do charakterystycznego dźwięku silnika i niezwykle klimatycznego wnętrza zostałby oczarowany. Ja byłem ;)



Foto: własne



OPPO Reno5 5G świetnie stabilizuje

Smartfon wykorzystuje algorytmy EIS, czyli elektronicznej stabilizacji obrazu. OPPO Reno5 5G w połączeniu ze wskazaniami żyroskopu odpowiednio przesuwa pojedyncze klatki tak, aby minimalizować wstrząsy generowane przez rękę użytkownika, ale i nie tylko. Można zauważyć, że obraz jest nieco przycięty - dzięki temu funkcja ma miejsce do działania.



Foto: własne



OPPO Reno5 5G wyposażono w tryb stabilizacji Ultrastabilizacja wykorzystujący aparat główny. Dobrze sprawdza się zarówno w dzień, jak i w nieco gorszych warunkach oświetleniowych.



Jest też opcja Ultrastabilizacja Pro, która opiera się o aparat ultraszerokokątny. Obejmuje większe pole widzenia i jeszcze lepiej redukuje drgania. Wynika to ze specyfiki szerokiego kąta, w którym wszelkie wstrząsy są dużo mniej widoczne. Jest jednak bardziej wymagająca - zaleca się stosowanie jej w dobrych warunkach oświetleniowych.



Foto: własne



Stabilizację wideo w OPPO Reno5 5G przetestowałem w trakcie jazdy zarówno autem, jak i w bujającym się Ikarusie. Smartfon skutecznie wyeliminował drgania. Z rezultatu jestem więc zadowolony - telefon pozwolił mi uzyskać gładkie nagranie pozbawione wstrząsów i szarpania obrazu. Poradził sobie nawet w czasie przejeżdżania przez dziury w jezdni. Efekt wzmacnia płynne 60 kl/s możliwe do uzyskania w rozdzielczości FHD.







Autorskie algorytmy poprawiają jakość wideo

OPPO Reno5 5G wyposażono w AI Highlight Video. W skład funkcji wchodzą dwa tryby.



Ultra Night Video, jak sama nazwa mówi, odpowiada za podkręcenie jakości nagrań po zmroku. Działa analogicznie do trybów nocnych znanych ze zdjęć z tą różnicą, że tutaj obróbka przebiega w czasie rzeczywistym. Przetwarzana jest każda pojedyncza klatka i nie ma czasu na to, żeby algorytmy mieliły obraz przez kilka sekund.



OPPO podołało zadaniu i na szczęście nie ma problemów z przycinkami. Nagrania wideo wykonane w Ultra Night Video są bardzo płynne i aż przyjemnie się na nie patrzy. A co z samą jakością?



Ultra Night Video w OPPO Reno5 5G wyraźnie podnosi jakość filmów. Po pierwsze, są znacznie jaśniejsze niż w trybie standardowym. A to w nocy zdecydowanie się przydaje.







Po drugie, skutecznie redukuje cyfrowy szum na zdjęciu. Zwiększenie jasności zwykle uwydatnia szum, ale OPPO na szczęście sobie z tym poradziło i jakość nagrań jest satysfakcjonująca.



W OPPO Reno5 5G znajdziemy także opcję Live HDR. Poszerza ona dynamikę tonalną. Co to oznacza? Ano to, że smartfon potrafi utrwalić więcej szczegółów w jasnych i ciemnych partiach kadru.







Co ciekawe, system dynamicznie przełącza się między Ultra Night Video a HDR w zależności od aktualnych potrzeb. Od razu Was uspokajam - nie widać wyraźnego przeskoku przy zmianie algorytmów. Zmiany nawet nie zauważycie.



OPPO Reno5 5G rozmywa tło… nawet w ruchu

Widać, że marka przyłożyła się do trybu portretowego. Standardem w branży jest efekt bokeh na fotografiach, jednak OPPO zaimplementowało też podobną funkcję w trybie wideo. Oprogramowanie informuje, że algorytmy najlepiej działają z jedną osobą w kadrze. W takich więc warunkach przeprowadziłem test.









Rozmywanie tła w filmach działa zaskakująco dobrze. W zasadzie dokładność algorytmów jest taka sama jak w przypadku zdjęć. Efekt jest przyjemny i bardzo przekonujący. A zaznaczę, że użyłem kamerki selfie! Warto wspomnieć to, że oprogramowanie pozwala też na użycie go również z aparatem głównym i ultraszerokokątnym oraz przy powiększeniu.



OPPO Reno5 Pro pozwala oczywiście na regulację natężenia efektu dedykowanym suwakiem. Oprócz tego użytkownik ma możliwość włączenia stabilizacji, co przydało się w trzęsącym pociągu.



Smartfon pozwala też na użycie filtrów

Warto wspomnieć o możliwości upiększenia nagrań dzięki wbudowanej bibliotece 10 filtrów. Możecie zmienić kolory, kręcić wideo z winietą czy czerni i bieli.





Foto: własne



OPPO Reno5 5G i Dual-View Video

Miałem okazję pobawić się profesjonalnym symulatorem jazdy pociągu. Stworzony został przez katowicką firmę SimKol, która zajmuje się tworzeniem wysokiej oprogramowania odwzorowującego kolej w świecie wirtualnym. Oparty jest o program SimRail bazującym na silniku Unity. Pochwalę się, że mam nawet udział w jego powstawaniu - zajmuję się modelowaniem obiektów świata w 3D. Opowiem o tym więcej przy innej okazji ;)





Foto: własne