Ładowarki do iPhone'a generują tony śmieci. Szkoda tylko, że firma nie mówi, ile na nich oszczędza

fot. Vinoth Ragunathan

Apple oficjalnie poinformowało, iż ubiegłoroczna decyzja związana z usunięciem ładowarki z pudełka iPhone’a i zegarka Apple Watch przyniosła bardzo pozytywny wpływ na środowisko. Wszystko to pomimo masowej krytyki ze strony samych użytkowników oraz ekspertów. Nie wspominając już o kopiowaniu podobnego rozwiązania przez konkurencję.Nowa witryna stworzona przez Apple twierdzi jasno: brak ładowarki w pudełku w skali masowej równa się 861 tys. ton metrycznych śmieci mniej. Wśród odpadów wymieniono plastik, miedź, cynę oraz cynk.Zmniejszenie opakowania smartfonów z jabłkiem w logo poprzez usunięcie z nich ładowarki pozwala amerykańskiej marce na umieszczenie o 70 proc. więcej pudełek na jednej palecie.Witryna Apple poświęcona środowisku zawiera także najnowszy raport o postępach amerykańskiej firmy w zakresie działań na rzecz (między innymi) zmian klimatycznych. Apple zwraca uwagę na swoją chęć rozwiązywania problemów ekologicznych. Od czasu wyjęcia ładowarki z pudełek smartfonów i inteligentnych zegarków, firma Tima Cooka miała uniknąć wydobywania znacznej ilości zbędnych materiałów z ziemi. Sam proces tworzenia elektroniki jest również prostszy – także w zakresie transportu.Rezygnacja z ładowarek w pudełkach była według Apple zmianą „konieczną” i „odważną”. No i jasne, z tym wszystkim można się oczywiście zgodzić. Szkoda jednak, że w tej całej swojej środowiskowej transparentności Amerykanie nie informują o tym, ile zarobili „na czysto” decydując się na tego typu ruch. Już wcześniej wielu analityków motywowało decyzję o usunięciu ładowarki chęcią podbicia przychodów. Wiadomo bowiem, że sam iPhone odpowiada za znaczną część sprzedaży w Apple i jako produkt nie będzie „rósł” w nieskończoność zapewniając coraz większe zyski.Co będzie następne? Brak ładowarki do komputera? A może totalny brak portów w iPhonie ? Ciężko powiedzieć.O ile chęć dbania o środowisko jest zrozumiała, tak zagrywka Apple pozostawia jednak pewien mały… niesmak.Źródło: Apple / fot. Adam Birkett - Unsplash