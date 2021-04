Ten producent produkuje co czwartego laptopa sprzedawanego na świecie

Gratulujemy.

Najpopularniejszy producent laptopów na świecie

"Co czwarty komputer sprzedawany na świecie to urządzenie marki Lenovo. W Polsce utrzymujemy pozycję lidera i obecnie posiadamy około 20% udziału rynkowego. W Lenovo wierzymy w to, że proces transformacji cyfrowej w polskich firmach będzie kontynuowany, a tym samym biznes utrzyma się na poziomie zbliżonym do tego z 2020"

Czy zastanawialiście się kiedyś, który z producentów laptopów sprzedaje najwięcej urządzeń? Jeśli tak, to mam dobre wieści. Lenovo podzieliło się w trakcie tegorocznej edycji New Product Training zaprezentował podsumowaniem 2020 roku i swoimi planami na bieżący rok. Gospodarz spotkania Juliusz Niemotko, SMB Channel Manager w Lenovo Polska opowiadał na nim m.in. o sytuacji na rynku komputerów w ubiegłym roku.Wygląda na to, że w pierwszym kwartale 2021 roku najwięcej notebooków sprzedała firma Lenovo. Świadczą o tym słowa Juliusza Niemotko, dzięki któremu dowiedzieliśmy się, że po pierwszym kwartale 2021 roku to właśnie Lenovo utrzymało pozycję numer 1 na rynku.- mówił SMB Channel Manager w Lenovo Polska.