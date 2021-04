realme 8 czy Xiaomi Redmi Note 10. Który smartfon do 1000 zł wybrać? (porównanie)

Porównujemy budżetowe smartfony.



Często skupiamy się na flagowcach, a przecież nie każdy szuka wypasionego smartfona za kilka tysięcy złotych. Na szczęście również wśród budżetowych urządzeń do 1000 zł widać znaczny postęp, a decydując się na tak tanie urządzenie nie trzeba rezygnować z kluczowych funkcji, jak płatności zbliżeniowe NFC czy ekran AMOLED.



Dziś postanowiliśmy wziąć pod lupę dwa smartfony chińskich marek, które wydają się bardzo ciekawymi propozycjami w swoim przedziale cenowym. realme 8 i Xiaomi Redmi Note 10 to pod wieloma względami podobne urządzenia. Który z nich jest lepszy i będzie ciekawszym wyborem? Zapraszam do porównania.



Tradycyjnie zacznę od ceny i wariantów pamięci. Tutaj realme ma pewną istotną przewagę. Podstawowa wersja realme 8 wyceniona na 899 złotych oferuje 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej, a uzupełnia ją kosztująca 999 złotych wersja 6/128 GB. Redmi Note 10 4/64GB kosztuje 899 zł, natomiast wersja 4/128GB wyceniona została na 999 zł. Jak widać, decydując się na realme za 999 zł otrzymamy więcej pamięci RAM, co może być kluczowe w kwestii wydajności urządzenia.







Wygląd i konstrukcja

Gabaryty urządzeń są bardzo podobne więc trudno jednoznacznie wskazać, który z nich lepiej leży w dłoni. Osobiście wybrałbym realme ze względu na bardziej kanciaste ramki poprawiające chwyt.



realme 8 waży 177 gramów i ma 8 mm grubości, Redmi Note 10 178.8 gramów przy grubości 8.3 mm. Jak widać, różnice są naprawdę subtelne.







Jakość wykonania stoi na dobrym i adekwatnym do ceny poziomie. Plastikowe ramki, plastikowe plecki - typowe budżetowe smartfony. W przypadku realme, z tyłu znajdziemy dość duży i charakterystyczny dla marki slogan, nie jest on aż tam mocno widoczny jak na renderach (wszystko zależy od kąta patrzenia).







Xiaomi postawiło na prostokątną wyspę z aparatami fotograficznymi, która ułożona jest pionowo. W przypadku realme mamy podobny układ, jednak obiektywy są mocniej wyeksponowane.



Często skupiamy się na flagowcach, a przecież nie każdy szuka wypasionego smartfona za kilka tysięcy złotych. Na szczęście również wśród budżetowych urządzeń do 1000 zł widać znaczny postęp, a decydując się na tak tanie urządzenie nie trzeba rezygnować z kluczowych funkcji, jak płatności zbliżeniowe NFC czy ekran AMOLED.Dziś postanowiliśmy wziąć pod lupę dwa smartfony chińskich marek, które wydają się bardzo ciekawymi propozycjami w swoim przedziale cenowym. realme 8 i Xiaomi Redmi Note 10 to pod wieloma względami podobne urządzenia. Który z nich jest lepszy i będzie ciekawszym wyborem? Zapraszam do porównania.Tradycyjnie zacznę od ceny i wariantów pamięci. Tutaj realme ma pewną istotną przewagę. Podstawowa wersja realme 8 wyceniona na 899 złotych oferuje 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej, a uzupełnia ją kosztująca 999 złotych wersja 6/128 GB. Redmi Note 10 4/64GB kosztuje 899 zł, natomiast wersja 4/128GB wyceniona została na 999 zł. Jak widać, decydując się na realme za 999 zł otrzymamy więcej pamięci RAM, co może być kluczowe w kwestii wydajności urządzenia.Gabaryty urządzeń są bardzo podobne więc trudno jednoznacznie wskazać, który z nich lepiej leży w dłoni. Osobiście wybrałbym realme ze względu na bardziej kanciaste ramki poprawiające chwyt.realme 8 waży 177 gramów i ma 8 mm grubości, Redmi Note 10 178.8 gramów przy grubości 8.3 mm. Jak widać, różnice są naprawdę subtelne.Jakość wykonania stoi na dobrym i adekwatnym do ceny poziomie. Plastikowe ramki, plastikowe plecki - typowe budżetowe smartfony. W przypadku realme, z tyłu znajdziemy dość duży i charakterystyczny dla marki slogan, nie jest on aż tam mocno widoczny jak na renderach (wszystko zależy od kąta patrzenia).Xiaomi postawiło na prostokątną wyspę z aparatami fotograficznymi, która ułożona jest pionowo. W przypadku realme mamy podobny układ, jednak obiektywy są mocniej wyeksponowane.





Porządne ekrany

Xiaomi zaimplementowało 6.43-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, chroniony szkłem Gorilla Glass 3.



Na froncie realme 8 znajdziemy 6,4-calowy wyświetlacz Super AMOLED z niewielkim otworem na aparat w lewym górnym rogu. To dokładnie ten sam panel, co w droższym realme 8 Pro.



Nie jest zaskoczeniem, że w w tym przedziale cenowym ekrany oferują odświeżanie na poziomie 60 Hz. Pozostałe parametry jak jasność, kolory, nasycenie, kąty widzenia czy kontrast wypadają naprawdę dobrze. Jeszcze niedawno panele Super AMOLED były rzadkością w smartfonach za mniej niż 1000 zł. Xioami i realme sprawiają, że stają się one miłym standardem.







Redmi Note 10 oferuje skaner linii papilarnych wbudowany w przycisk zasilania umieszczony na prawej krawędzi urządzenia. Nie mogę narzekać na jego dokładność czy szybkość. Uważam jednak, że mógłby być wygodniejszy, gdyby producent zastosował lepiej wyczuwalny, płaski przycisk. Smartfony nie są wodoszczelne, ale Redmi posiada standard IP53 (ochrona przed kurzem i zachlapaniem).Xiaomi zaimplementowało 6.43-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, chroniony szkłem Gorilla Glass 3.Na froncie realme 8 znajdziemy 6,4-calowy wyświetlacz Super AMOLED z niewielkim otworem na aparat w lewym górnym rogu. To dokładnie ten sam panel, co w droższym realme 8 Pro.Nie jest zaskoczeniem, że w w tym przedziale cenowym ekrany oferują odświeżanie na poziomie 60 Hz. Pozostałe parametry jak jasność, kolory, nasycenie, kąty widzenia czy kontrast wypadają naprawdę dobrze. Jeszcze niedawno panele Super AMOLED były rzadkością w smartfonach za mniej niż 1000 zł. Xioami i realme sprawiają, że stają się one miłym standardem.Redmi Note 10 oferujewbudowany w przycisk zasilania umieszczony na prawej krawędzi urządzenia. Nie mogę narzekać na jego dokładność czy szybkość. Uważam jednak, że mógłby być wygodniejszy, gdyby producent zastosował lepiej wyczuwalny, płaski przycisk.



W realme 8 mamy nowocześniejszy skaner biometryczny wbudowany w ekran. To rozwiązanie spotykane zazwyczaj w smartfonach z wyższej półki cenowej więc chińska marka przygotowała miłą niespodziankę. Działa on całkiem przyjemnie, chociaż trzeba przyzwyczaić się, że ulokowano go w dolnej części ekranu.





realme 8 - skaner biometryczny wbudowany w ekran



Oba smartfony oferują funkcję Always on Display, jednak to realme wypada lepiej. Xiaomi pozwala bowiem wyświetlać informacje na zablokowanym ekranie tylko przez 10 sekund po jego wybudzeniu. W realme 8 możemy zdefiniować czas wyświetlania (np. przez cały dzień). Warto dodać, że Xiaomi ma więcej motywów do wyboru, a realme ogranicza użytkowników do wyświetlania godziny, daty, poziomu baterii i ikonek powiadomień z aplikacji.



W realme 8 mamy. To rozwiązanie spotykane zazwyczaj w smartfonach z wyższej półki cenowej więc chińska marka przygotowała miłą niespodziankę. Działa on całkiem przyjemnie, chociaż trzeba przyzwyczaić się, że ulokowano go w dolnej części ekranu.realme 8 - skaner biometryczny wbudowany w ekranOba smartfony oferują funkcję, jednak to realme wypada lepiej. Xiaomi pozwala bowiem wyświetlać informacje na zablokowanym ekranie tylko przez 10 sekund po jego wybudzeniu. W realme 8 możemy zdefiniować czas wyświetlania (np. przez cały dzień). Warto dodać, że Xiaomi ma więcej motywów do wyboru, a realme ogranicza użytkowników do wyświetlania godziny, daty, poziomu baterii i ikonek powiadomień z aplikacji.





Żaden z prezentowanych smartfonów nie ma diody powiadomień.



Łączność i multimedia

Smartfony nie rozczarowują w kwestii łączności. Owszem, zabrakło 5G, ale z pewnością większość użytkowników zadowoli się 4G LTE. Na pokładzie znajdziemy moduł NFC, dwuzakresowe Wi-Fi, Bluetooth 5.1 (realme 8) i 5.0 (Redmi Note 10). Xiaomi ma też dodatkowo radio FM i port podczerwieni.



Znajdziemy tu również klasyczne złącze słuchawkowe mini-jack 3,5 mm oraz funkcjonalność dual SIM z dodatkowym slotem na kartę pamięci microSD.



Always on Display w Redmi Note 10 (tylko 10 sekund) i realme 8 (całodniowy)Żaden z prezentowanych smartfonów nie ma diody powiadomień.Smartfony nie rozczarowują w kwestii łączności. Owszem, zabrakło 5G, ale z pewnością większość użytkowników zadowoli się 4G LTE. Na pokładzie znajdziemy moduł NFC, dwuzakresowe Wi-Fi, Bluetooth 5.1 (realme 8) i 5.0 (Redmi Note 10). Xiaomi ma też dodatkowo radio FM i port podczerwieni.Znajdziemy tu również klasyczne złącze słuchawkowe mini-jack 3,5 mm oraz funkcjonalność dual SIM z dodatkowym slotem na kartę pamięci microSD.





Xiaomi zaimplementowało w Redmi Note 10 głośniki stereo, w realme 8 znajdziemy pojedynczy głośnik. Jakość podwójnych głośników nie powala i co zaskakujące grają podobnie co realme - płasko, dość czysto, ale bez wyrazu.



Mocna bateria w standardzie

Oba urządzenia zasila bateria o pojemności aż 5000 mAh. W zestawie z realme 8 znajdziemy ładowarkę Dart 30 W, a deklarowany przez producenta czas ładowania akumulatora do pełna wynosi 65 minut. Sprzęt od Xiaomi oferuje ładowanie przewodowe 33W, a baterię do pełna uzupełnimy w około 75 minut.



Zarówno Xiaomi, jak i realme oferują dobry czas pracy na baterii. Smartfony trudno rozładować całkowicie w ciągu jednego dnia, a przy umiarkowanym użytkowaniu po ładowarkę można sięgać co drugi dzień.







Wydajność czyli MediaTek kontra Snapdragon

realme postawiło na układ MediaTek Helio G95, to dokładnie ta sama jednostka, co w zeszłorocznym realme 7. Za wyświetlanie grafiki ponownie odpowiada układ Mali-G76, a smartfon możemy kupić w dwóch wariantach: 4 GB pamięci RAM + 64 GB pamięci UFS 2.1 lub 6 GB pamięci RAM + 128 GB pamięci UFS 2.1.



Podstawowe parametry Redmi Note 10 Pro to: procesor Qualcomm Snapdragon 678, układ graficzny Adreno 612 GPU, 4 GB pamięci RAM i 64 lub 128 GB pamięci masowej (UFS 2.2).



Redmi Note 10 i realme 8 oferują złącza słuchawkowe i USB-CXiaomi zaimplementowało w Redmi Note 10 głośniki stereo, w realme 8 znajdziemy pojedynczy głośnik. Jakość podwójnych głośników nie powala i co zaskakujące grają podobnie co realme - płasko, dość czysto, ale bez wyrazu.Oba urządzenia zasila bateria o pojemności aż. W zestawie z realme 8 znajdziemy ładowarkę Dart 30 W, a deklarowany przez producenta czas ładowania akumulatora do pełna wynosi 65 minut. Sprzęt od Xiaomi oferuje ładowanie przewodowe 33W, a baterię do pełna uzupełnimy w około 75 minut.Zarówno Xiaomi, jak i realme oferują dobry czas pracy na baterii. Smartfony trudno rozładować całkowicie w ciągu jednego dnia, a przy umiarkowanym użytkowaniu po ładowarkę można sięgać co drugi dzień.realme postawiło na układ MediaTek Helio G95, to dokładnie ta sama jednostka, co w zeszłorocznym realme 7. Za wyświetlanie grafiki ponownie odpowiada układ Mali-G76, a smartfon możemy kupić w dwóch wariantach: 4 GB pamięci RAM + 64 GB pamięci UFS 2.1 lub 6 GB pamięci RAM + 128 GB pamięci UFS 2.1.Podstawowe parametry Redmi Note 10 Pro to: procesor Qualcomm Snapdragon 678, układ graficzny Adreno 612 GPU, 4 GB pamięci RAM i 64 lub 128 GB pamięci masowej (UFS 2.2).