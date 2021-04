Huawei Band 6, Mi Band 6 i Honor Band 6 w promocji na AliExpress

Coś dla aktywnych.

Trudno obejść się dzisiaj bez smartopaski, zwłaszcza jeżeli jest się osobą aktywną. Opaski te posiadają multum przydatnych funkcji i czujników, które pomagają nam śledzić naszą kondycję i postępy. Dzisiaj właśnie przyjrzymy się ofercie smart opasek na AliExpress.Producent wyposażył opaskę w kolorowy ekran AMOLED o przekątnej 1,47 cala i rozdzielczości. Pomimo dość dużego ekranu, Huawei Band 6 może wytrzymać na jednym ładowaniu nawetdzięki baterii 180 mAh. Sprzęt naładujemy do pełna w około 65 minut korzystając ze złącza magnetycznego. Tarcze opaski możemy zmodyfikować poprzez Watch Face Store i jest ich tam całkiem sporo.Oprócz zliczania kroków, Band 6 jest w stanie monitorować fazy snu i udzielać na ten temat cennych wskazówek. Oczywiście nie zabrakło też pomiaru tętna z nadgarstka, saturacji krwi czy śledzenia cyklu miesiączkowego. Warto wspomnieć, że opaska jest w stanie prowadzić pomiar ciągły saturacji krwi. Wystarczy włączyć automatyczny pomiar przed rozpocząciem ćwiczeń.Sprzęt śledzi też, wyposażony jest w żyroskop i optyczny sensor serca, a klasa wodoszczelności 5 ATM oznacza, że z opaską można wejść do wody.Smartopaskado kupienia w AliExpress za ok. 143 zł ($37.99) korzystając z koduKod będzie aktywny do 24 kwietnia.Opaska otrzymała kolorowy panel AMOLED o przekątnej 1,47 cala i rozdzielczości 194x368 pikseli. Honor Band 6 oferujewśród których znajdziemy pływanie, jazdę na rowerze, bieganie, trening eliptyczny i wiele więcej. Urządzenie pozwala także na mierzenie nasycenia tlenem krwi tętniczej, monitorowanie snu, serca oraz cyklu menstruacyjnego u kobiet.Opaska posiada klasę wodoszczelności 5 ATM co pozwala zanurzyć ją w wodzie do 50 metrów. Ogniwo 180 mAh zapewniai łatwo naładujemy je do pełna w ok. 65 minut za pomocą złącza magnetycznego. Ponadto, urządzenie wyposażone jest w moduł Bluetooth 5.0, akcelerometr, żyroskop oraz optyczny sensor serca.Smartband Honor Band 6 do kupienia za ok. 132 zł ($34.99) . Cenę uzyskamy wykorzystując kodKupon będzie aktywny w dniachMi Band 6 może pochwalić się dużym bo aż 1,56 calowym wyświetlaczem dotykowymo rozdzielczości 152x486 pikseli. Bateria o pojemności 125 mAh zapewnia do 14 dni normalnego użytkownia i 19 dni korzystając z tryby oszczędzania baterii. Opaskę naładujemy do pełna w niecałe 2 godziny korzystając z wygodnego złącza magnetycznego. Sprzęt korzysta z protokołu Bluetooth 5.0 i wyposażony jest w optyczny sensor serca oraz sensor saturacji krwi.

4. Paski do smartbandów Xiaomi

5. Smart opaska MotionFit M5

6. Huawei TalkBand B6

Partnerem artykułu jest AliExpress





Producent podaje, że użytkownicy mają teraz dostęp do. Rozszerzono liczbę treningów w pomieszczeniach i teraz dostępne są m.in. rozciąganie i HIIT, gimnastyka, taniec czy zumba. Co więcej, opaska sama wykrywa sześć popularnych aktywności i zaczyna rejestrowanie ich statysty nawet jeżeli nie włączymy trybu treningu. Klasa wodoszczelności 5 ATM oznacza, że Xiaomi Mi Band 5 można zamoczyć w wodzie bez obawy o uszkodzenie urządzenia.Xiaomi Mi Band 6 jest w stanie monitorować nasze tętno, stres, poziom natlenienia krwi (SpO2), śledzi sen i jakość oddychania.Opaska Xiaomi Mi Band 6 kupimy za 169,06 zł ($43.32) Paski zastępcze o różnych kolorach i motywach dedykowane smartopaskom Xiaomi Mi band 3, 4 oraz 5. Paski wykonano z miękkiego i wytrzymałego materiału silikonowego.Opaski zastępcze marki CHUHAN kupimy za 0,04 zł – 5,66 zł ($0.01 – $1.45) Cana opaski MotionFit M5 sprawia, że jest to dobry gadżet dla osób dopiero zaczynających swoją przygodę ze smartbandami. Mamy tu kolorowy wyświetlacz o przekątnej 0,96 cala i klasę wodoodporności IP65 czyli sprzęt odporny jest na kurz i zachlapania.M5 oferuje monitorowanie tętna, ciśnienia krwi i poziomu natlenienia krwi. Jest w stanie też obserwować nasz sen, ilość spalonych kalorii, przebytego dystansu oraz wysyłać przypomnienia o zbyt długim przebywaniu w pozycji siedzącej. Bateria zapewnia do 3-5 dni normalnego użytkowania i można ją naładować w 2 godziny.Smartband MotionFit M5 kupimy za 16,68 – 19,00 zł ($4.30 - $4.90) TalkBand 6 to nadzwyczaj ciekawy gadżet, gdyż nie jest to tylko opaska ale też. Wystarczy, że wypniemy korpus z paska i już mamy dostęp do słuchawki BT. Jest to niezwykle przydatne, gdy np. chcemy rozmiawiać podczas prowadzenia samochodu.Wyświetlacz TalkBanda to ekran AMOLED o przekątnej 1,53 cala i rozdzielczości. By zapewnić jak najlepszą jakość połaczeń, producent wyposażył opaskę w moduł Bluetooth 5.2. Energooszczędny procesor Kirin A1 zapewnia do. Nawet 10 minut ładowania opaski wystarczy by zapewnić kolejne 4 godziny rozmowy. TalkBand 6 jest także wodoodporny (certyfikat IP57).Jak przystało na opaskę sportową, Huawei TalkBand B6 monitoruje naszą aktywność fizyczną. Urządzenie zbiera dane nt. ilości przybtych kroków, naszego tętna, stresu. Poinformuje nas też o jakość naszego snu i o cyklach miesiączkowych. Możemy też sparować urządzenie z aplikacją Huawei Health na smartfony i korzystać z poszerzonej liczby trybów treningowych.Opaska Huawei TalkBand B6 do kupienia za 586,13 zł ($151.13) Zapraszamy także do zapoznania się z ofertami na stronach Nowości - Nowy Dzień. Świeży styl oraz Lokalne Oferty . Znajdziemy tam wiele ciekawych i atrakcyjnych cenowo ofert.