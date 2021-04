Zobacz, ile pamięci potrzebują użytkownicy smartfonów różnych marek

Ciekawostka.

Ile pamięci powinien mieć smartfon?

Honor - 115 GB

- 115 GB VIVO - 108 GB

- 108 GB Samsung - 95 GB

- 95 GB Xiaomi - 94 GB

- 94 GB Realme - 77 GB

- 77 GB Motorola - 64 GB

- 64 GB LG - 56 GB

- 56 GB inni producenci - 63 GB



Średnia ilość pamięci na smartfonach sprzedawanych przez poszczególnych producentów w 4. kwartale 2020 roku. | Źródło: Counterpoint

Zapotrzebowanie na miejsce na dane rośnie z roku na rok nie tylko na komputerach osobistych, ale także na smartfonach. Analiza przeprowadzona przez ośrodek badawczy Counterpoint rzuca światło na to, ile przestrzeni na swoje pliki potrzebują użytkownicy tych urządzeń. Dane z 4. kwartału 2020 roku pokazują w sposób jednoznaczny, że klienci różnych marek mają różne preferencje, ale sytuacja zależna jest także od średniej ceny sprzętu w ofercie poszczególnych producentów.Według danych przytaczanych przez Counterpoint to Huawei sprzedawał smartfony z największą średnią przestrzenią na dane. W przypadku lidera zestawienia było to aż 150 GB - flagowce tego producenta już od dłuższego czasu sprzedawane są w wariantach 128/256 GB. Na drugim miejscu uplasowała się firma Apple z wynikiem na poziomie 141 GB, a podium zamyka OPPO z wynikiem 122 GB. Na dalszych miejscach znalazły się:Rzut oka na powyższe rezultaty nie powinien wywołać większego zaskoczenia. Producenci tacy jak Realme, Motorola i LG mają sporo urządzeń w niskim segmencie cenowym i niewiele w wyższym, gdzie częściej sprzedaje się smartfony ze 128 GB i więcej przestrzeni na dane.Wynik Huawei był znacznie wyższy niż w przypadku jakiegokolwiek innego producenta OEM systemu Android w czwartym kwartale 2020 roku, co odzwierciedla fakt, że w ciągu ostatnich kilku lat koncentrował się on na segmencie smartfonów z wyższej półki, aby poprawić marże. W latach 2019-2020 prawie połowa dostaw smartfonów Huawei i Apple to smartfony z 128 GB i 64 GB pamięci na dane. W tym samym okresie warianty urządzeń z 128 GB pamięci od Huawei i Apple doświadczyły rokrocznego wzrostu sprzedaży nawet o kilkanaście procent. Dla porównania, ich warianty z 64 GB przestrzeni na dane odnotowały, odpowiednio, prawie dwucyfrowy i ponad 1-procentowy spadek.Spadające ceny szybkich pamięci masowych UFS/uMCP i skłonność użytkowników smartfonów do zwiększania pojemności pamięci swoich smartfonów idą w parze, w związku z czym średnia przestrzeń na dane w sprzedawanych smartfonach nadal będzie rosła.Źródło: Counterpoint