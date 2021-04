Chromebook Acer 311. Niedrogi laptop z systemem Google i procesorem ARM

Laptop na ARM? Jak najbardziej, jeśli mowa o Chrome OS

Z racji zaprojektowania specjalnie pod Chrome OS, układ klawiszy jest minimalnie inny niż standardowy / Foto: Acer

Niedrogi przenośny komputer do pracy i nauki z systemem Google

Niewielki i lekki laptop z Chrome OS za nieduże pieniądze / Foto: Acer

Podstawowe zastosowania nie wymają obecności systemu Windows w komputerze. Równie dobrze wystarczy nam np. ChromeOS w Chromebooku. Najnowszym odświeżonym laptopem Acera w tym segmencie jest Chromebook Acer 311.Jeśli spodziewaliście się Intel Atoma, Celerona lub Pentiuma, to możecie się zdziwić. Chromebooki równie dobrze działają na układach ARM i też taki ośmiordzeniowy zastosowano w Chromebooku Acer 311. Jeśli to ten sam, co w bliźniaczym, ale konwertowalnym Chromebooku Acer Spin 311, powinniśmy mieć do czynienia z MediaTekiem MT8183 z wbudowaną grafiką Mali-G72 MP3 oraz 4 GB LPDDR4X i 64 GB pamięci flash, a do tego matryca HD Ready (1366 x 768 pikseli).Komputer jest niewielki. Jego ekran ma jedynie 11,6 cala, a waga wynosi 1 kg. W dodatku na pełnym ładowaniu może pracować według producenta aż 15 godzin. To czyni go ciekawym wyborem dla często przemieszczających się osób. Wśród złącz znajdziemy tylko dwa porty USB (w tym jeden USB-C), gniazdo audio minijack na słuchawki z mikrofonem czy głośniki i otwór blokady Kensington Lock.Łączność zapewnia WiFi 5 ac i Bluetooth 4.2. Oczywiście, co jest bardzo ważne szczególnie w obecnych czasach, Chromebook Acer 311 ma kamerę internetową 720p i mikrofon. Jak to przystało na Chromebooki, komputer Acera działa w oparciu nie o Windowsa czy nawet jakąś popularną dystrybucję Linuxa typu Ubuntu czy Mint, a na systemie od Google.Chrome OS, to system operacyjny o prostym interfejsie i możliwościach wystarczających do prostszych zadań. Możemy na nim instalować aplikacje ze sklepu Chrome Web Store, ale też programy Androidowe z Google Play. Jak można przeczytać w komunikacie prasowym - "Dzięki pakietowi Google Workspace, użytkownicy mogą również korzystać z alternatywnych programów biurowych i innych narzędzi komunikacyjnych, takich jak Microsoft Office i Skype." Acer Chromebook 311 powinien być dostępny w sklepach w najbliższym czasie z sugerowaną ceną 1499 zł.Źródło i foto: Acer