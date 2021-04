Duży krok w uniezależnieniu się Chin. Własna architektura procesorów LoongArch

Nowa w pełni chińska architektura zamiast MIPS czy innej konkurencji

Większość używanych na świecie procesorów można przyporządkować do rodziny ARM lub x86, choć część też do RISC-V czy MIPS. Jednak chińska firma Loongson Technology opracowała własne rozwiązanie, które nie zapożycza technologii z zagranicy. Widać Chiny są coraz bliższe planu uniezależnienia się od bazowania na myśli technicznej z USA czy ogólnie szeroko rozumianego zachodu.Do tej pory Loongson Technology wykorzystywało LoongISA opierające się na MIPS64 i będące z nim zgodne, choć dodające nieco od siebie w celu polepszenia wydajności. Firma miała też plany związane z przejściem na open sourceowy RISC-V, ale te musiały się zmienić lub po prostu zadecydowano rozwijać się dwutorowo, bo postawiono na LoongArch.Nowy zestaw instrukcji procesora nie jest dopiero w początkowym okresie prac, ale już na ostatniej prostej, w zasadzie istnieje już cała technologia. Wystarczy wyprodukować odpowiednią liczbę opracowanych już układów i rozpowszechnić kompilowanie kodu w LoongArch.Firma udostępniła do oceny wybranym zainteresowanym stronom podręczniki systemu instrukcji LoongArch, ale jeszcze nie opublikowała go dla szerszego grona deweloperów oprogramowania. Co warto zaznaczyć, LoongArch jest obecnie badany przez chińską agencję własności intelektualnej, ale zapowiedzi firmy sugerują, że nie powinniśmy widzieć w niej przepisywania zachodnich rozwiązań.Architektura zawiera około 200 zastrzeżonych własnych instrukcji i zrezygnowano w niej z wielu powszechnie ujmowanych w konkurencji, ale będących w zasadzie przestarzałymi, które nie pasują do nowoczesnych projektów. Ma to pomóc w zachowaniu niskiego zużycia energii elektrycznej i uprościć projekty. LoongArch zawiera instrukcje rozszerzenia konwersji binarnej LBT, rozszerzenia przetwarzania wektorowego LSX, zaawansowanego rozszerzenia przetwarzania wektorowego LASX i rozszerzenia wirtualizacji LVZ.Najpewniej pierwszymi procesorami z LoongArch będą jednostki i tak kompatybilne z MIPS64 (co nieco się kłóci z niewykorzystywaniem zewnętrznych technologii), więc potrafiące obsłużyć oprogramowanie pisane dla do tej pory powszechnie użytkowanego LoongISA. Mowa o czterordzeniowym 3A5000 dedykowany desktopom oraz przeznaczonym dla serwerów i pracy wieloprocesorowej szesnastordzeniowym 3C5000. Wersja desktopowa miałaby być dostarczana jeszcze w pierwszej połowie obecnego roku, a serwerowa pod koniec 2021.Źródło: mp.weixin.qq tomshardware / Foto tytułowe: Loongson