MSI GP76 Leopard to komputer do gier na długie lata

Wydajny, wytrzymały, dostępny w sklepach.

MSI GP76 Leopard. | Źródło: MSI

Chłodzenie Cooler Boost 5 w MSI GP76 Leopard. | Źródło: MSI

Laptop do gier to laptop z kartą graficzną i technologiami NVIDIA

Wydajny procesor, szybki dysk i inne funkcje premium

Trzy monitory? Proszę bardzo!

MSI GP76 Leopard gwarantem satysfakcji

Materiał powstał przy współpracy z MSI

MSI GP76 Leopard zamknięto w wytrzymałej obudowie z super-mocnymi zawiasami. Opadający ekran w laptopie? Nie w tym modelu. Ekran można wygodnie otworzyć i zamknąć jedną ręką, ale być jednocześnie pewnym tego, że nie będzie przemieszczał się samodzielnie, nawet podczas zabawy w podróży. Konstrukcja jest sztywna, ładnie wykończona i odporna na uszkodzenia mechaniczne. Nie budzi również zastrzeżeń od strony wizualnej - laptop może się podobać. Trzeba mieć świadomość tego, że każdy detal ma znaczenie.Efektowne przetłoczenia na krawędziach laptopa to na przykład element cenionego systemu chłodzenia Cooler Boost 5, który zapewnia MSI GP76 Leopard możliwość zachowania wysokiej wydajności nawet podczas największego obciążenia. Wentylatory działają skutecznie, wydmuchując gorące powietrze na zewnątrz obudowy po bokach i z tyłu urządzenia. Oj, a jest co chłodzić!Szukasz sprzętu do pracy i zabawy? Dobrze trafiłeś. W obu tych dziedzinach przyda się dobry układ graficzny. W tym wypadku konsumenci mogą wybierać pomiędzy GPU w postaci NVIDIA GeForce RTX 3080 i RTX 3070. Niezależnie od tego, co wybierzecie, zabawa w rozdzielczości Full HD i WQHD stanowiła będzie czystą przyjemność. Do grania w 4K po podpięciu zewnętrznego ekranu lepiej spisze się oczywiście karta o większej mocy obliczeniowej. Na straży wysokiej liczby klatek stanie technologia DLSS 2.0, a grafikę w stronę fotorealizmu zbliży raytracing, znany także jako efekty NVIDIA RTX.Systemy zarządzania energią NVIDIA Dynamic Boost 2 i NVIDIA WhisperMode optymalizują działanie laptopa w grach w nadspodziewanie skuteczny sposób. Whisper Mode dostępny z poziomu oprogramowania NVIDIA GeForce Experience pozwala automatycznie dobierać ustawienia gier w taki sposób, aby MSI GP76 Leopard generał w nich określoną liczbę klatek, przy zachowaniu odpowiednio wysokiej jakości obrazu. Dynamic Boost 2 dba z kolei o sprawne gospodarowanie "budżetami" mocy obliczeniowej procesora, karty graficznej i pamięci klatka po klatce w taki sposób, by gwarantować zawsze jak największą liczbę klatek.Wszystkie modele MSI GP76 Leopard wyposażone zostały w wydajne procesory Intel Core 10. generacji, a konkretnie Intel Core i7-10870H, 8-rdzeniowe i 16-wątkowe układy spisujące się doskonale tak w najnowszych grach AAA, jak i zastosowaniach profesjonalnych. Na dokładkę czeka 16 GB dwukanałowej pamięci RAM o taktowaniu 3200 MHz (2 x 8 GB) oraz superszybkie dyski SSD NVMe PCIe o pojemności 1 TB. To nie koniec niespodzianek czekających dla młodych i nieco starszych graczy.Laptopy MSI GP76 Leopard otrzymały 17,3-calowe matryce IPS o rozdzielczości 1920x1080 pikseli. Odświeżają one obraz z częstotliwością 144 Hz, co oznacza, że są w stanie wyświetlać aż 144 klatki na sekundę - bez efektu tearingu, stutteringu i innych niepożądanych zakłóceń. Wysoka płynność obrazu to nie tylko atut estetyczny, ale także coś, co pozwala uzyskać realną przewagę nad oponentami w grach online pokroju CS:GO, Valoranta, Overwatch i wszystkich tych, gdzie czas reakcji, spostrzegawczość i refleks kluczowe znaczenie. Znaczenie w grach ma też stabilne i szybkie połączenie sieciowe, które w GP76 Leopard gwarantuje karta sieciowa w najnowszym standardzie Wi-Fi 6 (802.11ax).Masz ochotę grać albo pracować na wielu monitorach? Nic nie stoi na przeszkodzie abyś to robił - MSI GP76 Leopard jak mało który laptop to umożliwia. Wszystko za sprawą bogactwa oferowanych przezeń złączy. Oprócz kompletnego zestawu portów, jakich mogliby wymagać od sprzętu z najwyższej półki gracze, producent z myślą o nich, a także profesjonalistach korzystających ze stanowisk wielomonitorowych, zastosował oprócz wyjścia HDMI także dwa złącza USB-C, dające możliwość przesyłania obrazu.Czym byłby nowoczesny i wydajny laptop dla gracza bez wygodnej klawiatury? MSI GP76 Leopard otrzymał wygodną klawiaturę od SteelSeries RGB, oferującą opcję dopasowania koloru podświetlenia każdego z klawiszy do swoich upodobań. Poszczególne są dobrze wyprofilowane, mają wyczuwalny, przyjemny skok, a odległości pomiędzy nimi są dobrze akcentowane. Trudno znaleźć drugą tak wygodną klawiaturę w laptopie.Większość graczy korzystających z laptopów gamingowych używa słuchawek. Firma MSI w związku z tym postanowiła bardzo mocny akcent na dobre brzmienie. Zastosowano tu nie tylko czysto i donośnie grające głośniki, ale także technologię dźwięku Nahimic 3. Dzięki niej gracz może cieszyć się precyzyjnym, wirtualizowanym dźwiękiem 7.1, a poza rozgrywką docenić świetne brzmienie muzyki oraz wybrzmiewanie dialogów w ulubionych filmach i serialach.Każdy sprzęt ma swoje mocne i słabe strony, ale tajemnicy nie stanowi fakt, że w sprzęcie z wysokiej półki zalety znacząco przeważają nad ewentualnymi mankamentami. Tak właśnie jest w tym przypadku. Elektronika się starzeje, ale uważamy, że MSI GP76 Leopard jest w stanie przetrwać próbę czasu i służyć graczowi (i nie tylko!) przez długie lata. Ten świetnie wykonany, wydajny, dobrze chłodzony i po prostu przemyślany laptop zostawi kupującego z poczuciem dobrze wydanych pieniędzy.