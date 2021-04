Wielki wyścig na pamięci DDR5. Imponujące parametry

Czeka nas ciekawa rywalizacja.



Z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej premiery kości pamięci DDR5 jako nowego standardu w komputerach osobistych. Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że będziemy mieli do czynienia z prawdziwą rewolucją, a producenci już teraz szykują się na wyścig zbrojeń. Deklaracje kolejnych gigantów tej branży pozwalają przypuszczać, że do sklepów trafią pamięci o skrajnie różnym potencjale.



Walka na taktowanie DDR5

Do tej pory wszyscy najwięksi producenci pamięci ogłosili już prace nad modułami DDR5. Według udostępnionych przez siebie informacji, JEDEC opracowuje kości o taktowaniu od 4800 MHz do 6400 MHz. Dużo? Niekoniecznie, bowiem SK Hynix i Samsung zapowiedziały moduły o znacznie większym potencjale. Samsung zadeklarował stworzenie pamięci DDR5 o taktowaniu sięgającym 7200 MHz, a SK Hynix chwali się częstotliwością pracy na poziomie nawet 8400 MHz... i to nie jest ostatnie słowo twórców tych układów.



Z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej premiery kości pamięci DDR5 jako nowego standardu w komputerach osobistych. Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że będziemy mieli do czynienia z prawdziwą rewolucją, a producenci już teraz szykują się na wyścig zbrojeń. Deklaracje kolejnych gigantów tej branży pozwalają przypuszczać, że do sklepów trafią pamięci o skrajnie różnym potencjale.Do tej pory wszyscy najwięksi producenci pamięci ogłosili już prace nad modułami DDR5. Według udostępnionych przez siebie informacji, JEDEC opracowuje kości o taktowaniu od 4800 MHz do 6400 MHz. Dużo? Niekoniecznie, bowiem SK Hynix i Samsung zapowiedziały moduły o znacznie większym potencjale. Samsung zadeklarował stworzenie pamięci DDR5 o taktowaniu sięgającym 7200 MHz, a SK Hynix chwali się częstotliwością pracy na poziomie nawet 8400 MHz... i to nie jest ostatnie słowo twórców tych układów.