Chińscy oszuści wyłudzają Radeony RX 580 obiecując wymianę na gorsze grafiki GeForce

Podobno ma pan wadliwą kartę. To może zaproponujemy działającą gorszą?

Tak wygląda spreparowana wiadomość rzekomo od AMD / Foto: Weibo via expreview

Skąd AMD i XFX miały by mieć grafiki od konkurencji?

Karta graficzna AMD Radeon RX 580 mimo kilku lat na karku, jest wciąż niezłym wyborem dla osób zajmujących się kopaniem kryptowalut. Przy relatywnie atrakcyjnej cenie (oczywiście biorąc poprawkę na obecne kosmicznie wysokie oferty) ma niezłe możliwości wydobywania Ethereum. A jeśli na rynku jest zbyt mało nieprodukowanych już Radeonów RX 580, bo większość wciąż siedzi w komputerach graczy i kopaczy, to jak je zdobyć?Chińscy oszuści znaleźli całkiem kreatywny sposób. Podszywają się pod AMD i (zajmującego się wyłączenie Radeonami) XFX w celu wyłudzenia grafik Radeon RX 580 8 GB i RX 580 4 GB. Wysyłają wiadomości posiadaczom wymienionych kart, w których przekonują, że klienci nabyli wadliwe produkty. W ramach rekompensaty oferują odpowiednio GeForce GTX 1060 3 GB i GeForce GTX 1050 Ti, ewentualnie zadośćuczynienie pieniężne w wysokości dwukrotności oficjalnej cennikowej wartości nowych grafik.W każdym z przypadków oszuści wychodzili by na plus, bo zarówno GeForce GTX 1060 3 GB jak i GTX 1050 Ti nie są tak wydajne w wydobywaniu Ethereum (w zasadzie 3 GB pamięci, to obecnie za mało), a nawet w grach, jak Radeon RX 580. W dodatku nawet podwójna oficjalna cena nijak się ma do obecnej rzeczywistości na rynku używanych kart (czy ewentualnie jakiś leżaków magazynowych nowych egzemplarzy, jeśli w ogóle jakiekolwiek gdzieś zostały).AMD i XFX odcinają się od tej akcji. Żadne wprowadzone do obiegu grafiki AMD Radeon RX 580 nie miały wadliwie zaprojektowanego PCB czy innych elementów. Przede wszystkim dziwny wydaje się fakt zamiany Radeonów na GeForce, czyli produkty zupełnie innych firm - AMD czy XFX nie ma z nimi związku. W Polsce czy nawet całej Europie jak na razie nie było słychać o podobnych niecnych zamiarach oszustów, ale należy być uważnym. Wysokie ceny i niska dostępność grafik, to zdecydowanie czas większej aktywności scalperów i oszustów.Źródło: tomshardware expreview / Foto tytułowe: XFX