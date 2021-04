Nowe laptopy i tablety ENDURO Urban od Acer nie boją się upadków i wody

Acer zaprezentował nowe urządzenia z wytrzymałej linii ENDURO Urban.

Kompaktowy i wytrzymały notebook

Wytrzymały tablet Acer ENDURO Urban T1

Wielu użytkowników nie oczekuje od notebooków czy tabletów maksymalnej wydajności, a ważniejszym czynnikiem jest wytrzymałość. Właśnie do takich konsumentów Acer kieruje swoje urządzenia z serii ENDURO Urban.Notebook ENDURO Urban N3 oraz tablet ENDURO Urban T1 zostały zaprojektowane z myślą o użytkownikach oczekujących urządzeń zarówno kompaktowych, jak i odpornych na uszkodzenia.Acer ENDURO Urban N3 (EUN314-51W) to 14-calowy notebook o wadze zaledwie 1,85 kg i grubości 21,95 mm. Komputer może się pochwalić dużą wytrzymałością, potwierdzoną certyfikatami MIL-STD 810H oraz IP53. Potwierdzają one, że notebook jest odporny na wahania temperatur w zakresie od – 32 do 49 stopni Celsjusza, upadek z wysokości do 122 cm oraz szkodliwy wpływ pyłu i wilgoci.Laptop posiada wzmocnione rogi oraz system Aquafan, który chroni przed wodą porty, głośniki i przyciski, a także umożliwia odprowadzenie na zewnątrz wilgoci, która dostała się do środka.Laptop wyposażony został w procesor Intel Core i7 11. generacji, kartę graficzną NVIDIA GeForce MX330 GPU, dysk SSD o pojemności do 1 TB i do 32 GB pamięci RAM DDR4. ENDURO Urban N3 dysponuje złączem USB-C, portem Thunderbolt 4, czytnikiem kart SD oraz technologią łączności Intel Wi-Fi 6 (Gig+). Bateria notebooka pozwala na 13 godzin pracy, a jego ekran (panel IPS o rozdzielczości Full HD) charakteryzuje się jasnością 450 nitów, pozwalającą na pracę także na otwartej przestrzeni.Acer ENDURO Urban N3 dostępny będzie od maja 2021 r. w sklepie Acer Store w cenie 3 999 zł.10-calowy tablet ENDURO Urban T1 (EUT110) waży 595 gramów i mierzy 9,8 mm grubości. Urządzenie również posiada certyfikaty MIL-STD 810H i IP53 oraz wzmocnione rogi, a także wodoodporną obudowę, wykonaną z materiałów odpornych na wstrząsy.Ekran tabletu to 10-punktowy panel dotykowy o rozdzielczości Full HD i jasności 450 nitów. Wyświetlacz wykonano ze szkła Corning Gorilla Glass z powłoką antybakteryjną.ENDURO Urban T1 posiada także dwupasmowy router Wi-Fi, dwa aparaty fotograficzne (o rozdzielczościach 2 i 5 MP) oraz baterię pozwalającą na 8 godzin pracy. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 10 Go.Acer ENDURO Urban T1 będzie od maja 2021 r. w sklepie Acer Store w cenie 1 099 zł.Źródło: Acer