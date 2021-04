Gdzie kupić i ile kosztuje Mi Band 6? Opaska Xiaomi już dostępna

Nowy gadżet zamówicie już teraz.

Nowa opaska Mi Smart Band 6 ma 1,56-calowy wyświetlacz dotykowy AMOLED. To duży postęp bowiem Mi Band 5 miał wyświetlacz o przekątnej 1,1". Ekran ma 326 pikseli na cal i około 50 % więcej miejsca na informacje niż jego poprzednik.Nowością jest też pomiar natlenienia krwi (SpO2), 30 trybów sportowych i automatyczne wykrywanie sześciu podstawowych aktywności.Opaska Xiaomi Mi Band 6 dotarła już do naszej redakcji i obecnie ją testujemy. Aby dowiedzieć się więcej sprawdź: Xiaomi Mi Band 6 - pierwsze wrażenia. Nie tylko większy ekran Zanim produkt oficjalnie trafi do Europy (cenę ustalono na 44.99€), musimy posiłkować się ofertami zNa popularnej wśród Polaków platformie handlowej znajdziemy opaskę w wersji chińskiej, ale jak wykazały nasze testy, działa ona zupełnie normalnie, a jedyna różnica to brak języka polskiego w menu. Na szczęście można ustawić język angielski, a aplikacja Mi Fit z ustawieniami opaski i tak dostępna jest po polsku. Warto też pamiętać, że Xiaomi w momencie globalnego debiutu opaski wyda stosowną aktualizację i rozszerzy wsparcie dla nowych języków.Opaskę można aktualnie kupić za około. Nowi użytkownicy AliExpress mogą dodatkowo wykorzystać kupon zniżkowy -2$ więc finalna cena będzie jeszcze niższa.Czas dostawy powinien nie być dłuższy niż 2 tygodnie (nasza opaska dotarła w 9 dni). Polecane oferty:Źródło: wł.