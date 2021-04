Nowości z AliExpress. 10 przydatnych gadżetów do domu

Wszystko co przydatne w domu.

1. Ekspres do kawy Xiaomi Youpin SEVEN & ME

2. Irygator Fairywill

3. Depilator Vancostar

4. Robot sprzątajacy Roborock S7

5. Robot sprzątający ROIDMI EVE Plus

6. Budzik LED z radiem i funkcją rzutnika

7. Automatyczny dozownik pasty do zębów

8. Taśma LED, która rozświetli telewizor

9. Latarka XHP160.2 o dużej mocy

10. SaengQ - elektryczny nawilżacz powietrza

Dzisiaj przygotowaliśmy listę produktów przydatnych w codziennym życiu. Znajdziemy tu zarówno ekspresy do kawy, roboty sprzątające jak i mniejsze gadżety, które mają na celu zwiększenie komfortu życia. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą. Każdy zakup powyżej 0,01 zł opłacony kartą Visa daje namPragniemy również przypomnieć, że niektóre ceny podane w artykule będą aktywne dopiero za kilka dni, ale nic nie stoi na przeszkodzie by dodać produkty do koszyka teraz i dokonać zakupu, gdy ruszy promocja.Xiaomi Youpin SEVEN & ME to urządzenie 2 w 1 – jest to nie tylko ekspres do kawy, ale także spieniacz do mleka. Za pomocą panelu dotykowego na urządzeniu wybieramy co chcemy zaparzyć. Do wyboru mamy 5 opcji: espresso, latte, cappuccino, macchiato oraz spienione mleko. Maszyna jest w stanie zaparzyćEkspress do kawydo kupienia w AliExpress za ok. 607 zł ($159.99) Cechą wyróżniającą ten irygator od innych jest pojemnik na wodę. Jest on w stanie pomieścić aż, gdzie inne urządzenia tego typu najczęściej oferują tylko 150 ml pojemności. Fiarywill oferuje trzy tryby pracy: Standardowydla wrażliwych zębów i osób z aparatami ortodontycznymi oraz, który pomaga chronić przed różnymi chorobami uzębienia. Irygator może pracować do 21 dni na jednym ładowaniu.Irygator Fairywill do kupienia za ok. 111,33 zł ($28.50) . Wysyłka z magazynu w Polsce.Depilator laserowy oferuje dwa tryby działania -dla dużych obszarów depilacji jak uda, ramiona, itd. oraz, który sprawdza się przy usuwaniu włosów z pach i innych małych powierzchni. Urządzenie oferuje 5 poziomów mocy, które pozwalają dopasować intensywność lasera do odcienia Twojej skóry. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom, możemy zabrać depilator razem ze sobą w podróż.Depilatorod 18.04.Cechą wyróżniającą Roborock S7 od swoich poprzedników jest nowa funkcja nazwana. Robot wprawia mopa w wibracje na poziomie 3000 razy na minutę. Przekłada się to na dokładniejsze czyszczenie. S7 korzysta także z ultradźwiękowego rozpoznywania dywanów. Robot podczas sprzątania mieszkania przeskanuje je i wykryje obecne w nim dywany. Następnie pozwoli nam zdecydować czy ma je czyścić czy unikać. Gdy robot znajdzie się blisko dywanu, automatycznie podniesie mopa na 0,5 cm bez przerywania sprzątania.Urządzenie możemy sparować z dedykowaną aplikacją na smartfony, która pozwoli nam zdefiniować różne parametry takie jak moc ssania, siłę wibracji czy też harmonogram sprzątania. Bateria 5200 mAh zapewnia dona jednym ładowaniu.Robot Roborock S7 dostępny jest w AliExpress za 2497,63 zł ($639.37) . Wysyłka z Polski. Sprzedawca oferuje także wykupienie rocznej gwarancji naprawy sprzętu w Polsce.Robot może pochwalić się dużą mocą ssania. Mamy tu do czynienia z mocą na poziomie, co jest jedną z najwyższych wartości na rynku. Kolejnym elementem wyróżniającym ROIDMI EVE Plus jest stacja ładująca za specjalnym zbiornikiem na kurz. Po zakończonym odkurzaniu, kurz jest automatycznie zasysany z robota do pojemnika. To oczywiście podnosi komfort sprzątania, gdyż nie musimy już własnoręcznie opróżniać zbiornika.Zbiornik na kurz ma pojemność 300 ml, ale do dyspozycji oddano nam także duży worek znajdujący się w stacji ładującej, który pomieści aż 3 litry nieczystości zebranych z podłóg. Stację ładującą wyposażono w dotykowy ekran LED, który oprócz tego, że pokazuje stan naładowania robota to oferuje także funkcję dezodoryzacji i sterylizacji pojemnika z kurzem. Program potrzebuje ok. 30 minut by pozbyć się potencjalnie nieprzyjemnych zapachów.Robot ROIDMI EVE Plus do kupienia za 1553,73 zł ($397.74) . Wysyłka z magazynu w Polsce. Sprzedawca oferuje także wykupienie rocznej gwarancji naprawy sprzętu w Polsce.Pierwsze co rzuca się w oko patrząc na ten budzik to obecność rzutnika, który może wyświetlić obecną godzinę na ścianie. Urządzenie pozwala ustawić dwa alarmy naraz, dzięki czemu możemy ustawić różne godziny budzenia w tym samym dniu. Możemy też zdecydować czy budzić ma nas radio czy sygnał budzika. Urządzenie może także wyświetlić informacje nt. temperatury i wilgotności powietrza.Co ciekawe, jako że jest to zegar cyfrowy, można go kompletnie wyłączyć i wtedy urządzenie może posłużyć jako lusterko do makijażu.Budzik LED dostępny jest za 75,51 zł ($19.33) Gadżet, który sprawdzi się w każdej łazience. Automatyczny dozownik pasty do zębów dostępny jest w modnych kolorach, a także z motywami z popularnych kreskówek, co z pewnością spodoba się dzieciom.Sprawdź: Automatyczny dozownik pasty do zębów za 16 zł ($4.15) Pewnie wielu z Was kojarzy technologię Ambilight, która dostępna jest w telewizorach Philips. Inne marki tego nie mają, ale podobny efekt można uzyskać kupując dedykowane taśmy LED, montowane bezpośrednio na pleckach telewizora. Taśmy dostępne są w różnych wariantach, aby dopasować do każdego modelu TV.Taśmę LED TV RGB o długości 2 m kupicie już za $6.58 (25 zł) . Towar wysyłany jest bezpośrednio z Polski.Jeżeli potrzebujesz porządnej latarki, to warto sprawdzić ten produkt. Latarka oferuje baterię o pojemności do 5000mAh, a jej moc może naprawdę zaskoczyć.Latarkę XHP160.2 kupicie już za ok. 85 zł . Towar wysyłany jest bezpośrednio z Polski.Stylowy gadżet, który urozmaici każde wnętrze. Elektryczny nawilżacz/dyfuzor marki SaengQ charakteryzuje się mocną natrysku 50 ml/h i zasilany jest za pomocą USB. Z urządzenia można również korzystać dodając olejki eteryczne do wody.Nawilżacz powietrza kupicie już za ok. 39 zł ($10.12) . Towar wysyłany jest bezpośrednio z Polski.Te i więcej ciekawych ofert znajdziecie na stronach Nowości - Nowy dzień . Świeży styl oraz Lokalne oferty