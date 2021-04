MSI sprzedało już 3 miliony monitorów dla graczy. Nie dziwię się

Gratulujemy.



Monitory dla graczy od MSI są coraz chętniej polecanymi urządzeniami w niemal każdej półce cenowej. Producent zaprezentował swój pierwszy monitor gamingowy w 2016 roku i od tamtej pory walczył o klientów atrakcyjnymi cenami, ciekawymi funkcjami, ergonomią i przyjemnym dla oka designem. Wysiłek się opłacił. Do 2019 roku sprzedano ponad milion sztuk monitorów. Teraz producent pochwalił się, że na przestrzeni zaledwie 1,5 roku liczba ta wzrosła do 3 milionów.



Monitor od MSI - czy warto?

MSI swoje pierwsze kroki w segmencie monitorów stawiało wypuszczając na rynek model Optix G27X, w listopadzie 2016 roku. Kolejnym etapem było wprowadzenie w 2017 modelu Optix G27C2. Model ten był pierwszym od tego producenta, który obsługiwał technologię AMD FreeSync. Do 2021 roku firma MSI opracowała wiele ciekawych produktów, w tym pierwszy monitor wspierany przez sztuczną inteligencję, pierwszy panel sterowania "zorientowany na gracza" oraz pierwszy monitor gamingowy ze wsparciem dla G-Sync i odświeżaniem obrazu na poziomie 360 Hz.



