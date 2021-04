realme zaimponowało mi smartfonem za 900 zł. Jest nieprzyzwoicie dobry!

Sprawdziłem jeden z najbardziej opłacalnych smartfonów w segmencie do 1000 złotych.

Tani i dobry? To możliwe

realme 8 - mistrz personalizacji

Podczas gdy flagowe smartfony z roku na rok są coraz droższe, tanie smartfony wycenione na mniej niż 1000 zł stają się coraz lepsze. To niesamowite, że w tak tanim sprzęcie możemy cieszyć się funkcjami, które do tej pory były zarezerwowane wyłącznie dla segmentu premium. W tym roku szczególnie zaimponowało mi realme i ich tańszy przedstawicie serii 8. Smartfon chińskiej marki, łączy wysokiej klasy wyświetlacz sAMOLED, dobrą wydajność i długi czas pracy na baterii z wyjątkowo korzystną ceną.Masz do wydania na smartfon maksymalnie 1000 zł? Dobrze trafiłeś. Nie mam wątpliwości, żeto najbardziej wszechstronny sprzęt w swojej klasie. Jak to możliwe? Producent zaimplementował w urządzeniu wiele rozwiązań, które znamy z dużo droższych smartfonów.Zacznę od ekranu. Na froncie znajdziemyz wygodnym czytnikiem biometrycznym, o bardzo dobrym odwzorowaniu kolorów i wzorcowych w swojej klasie kątach widzenia. Panel ten charakteryzuje się nie tylko energooszczędnością, ale pozwala przeglądać treści nawet w słoneczny dzień.Skaner odcisków palców umieszczono pod ekranem więc wystarczy przyłożyć palec w określonym miejscu, aby natychmiast odblokować urządzenie.Zastosowanie ekranu sAMOLED daje również dostęp do innej, bardzo wygodnej i pożądanej przez użytkowników funkcji. Mam tu na myśli. realme nie poszło na kompromisy więc informacje o godzinie, dacie, poziomie naładowania baterii i powiadomieniach możemy przeglądać na zablokowanym ekranie w ciągu całego dnia.Z ekranem sAMOLED idealnie komponuje się również zainstalowany w systemie ciemny motyw. Co ważne, można dopasować jego ustawienia do własnych potrzeb. realme oferuje automatyczny przełącznik na tryb jasny o wschodzie słońca. Dodatkowo w ustawieniach możemy dostosować kolory w trybie ciemnym (wzmocniony, średni, delikatny).Również w kwestii baterii producent stanął na wysokości zadania. Ogniwo w realme 8 ma pojemnośći wspiera Dart Charge – ładuje się z mocą 30W. Wystarczy 65 minut, aby naładować smartfon do pełna. Jeszcze niedawno tak szybkie ładowanie widzieliśmy jedynie we flagowcach.Dla wielu użytkowników możliwości dostosowania wyglądu interfejsu smartfonu do własnych potrzeb ma ogromne znaczenie. Dziękiotrzymujemy tutaj naprawdę bogate możliwości personalizacji.Wspomniałem już o trybie ciemnym, ale ustawień jest zdecydowanie więcej. W realme 8 możemy dostosować kolory interfejsu, zmienić kształt i styl ikon, wybrać styl animacji odcisków palców, a nawet dopasować tryb tryb ekranu głównego (szuflada, standardowy, prosty).