Wyczynowy monitor ASUS ROG Strix XG43UQ. Aż 43 cale, 4K z HDR i 144 Hz

Świetny obraz dla gracza komputerowego i konsolowego oraz, amatora filmów

Większa część portów znajduje się na prawej krawędzi monitora ASUS ROG Strix / Foto: ASUS

ASUS Strix XG43UQ z podświetleniem RGB Aura Sync

Firma ASUS chwali się, że już wkrótce do sprzedaży trafi jej monitor ASUS Republic of Gamers Strix XG43UQ, który jest pierwszym takim sprzętem z obsługą standardu złącza HDMI 2.1. Spory ekran o przekątnej 43 cali bardziej odpowiadającej już telewizorom, rozdzielczość 4K i odświeżanie na poziomie aż 144 Hz. Poza tym technologia synchronizacji klatek FreeSync Premium Pro i poprawiająca płynność ASUS Extreme Low Motion Blur.Właściwości nie kończą się na gamingu. Antyodblaskowy ekran o panoramicznych proporcjach 16:9 wykonany w technologii VA ma jasność aż 1000 nitów i obsługuje DisplayHDR 1000. Jego pokrycie przestrzeni barw DCI P3 wynosi aż 90 proc. Producent podał też wartość dla sRGB. Jak możecie się domyślać, zapewnia całość kolorów tej palety (aż 125 proc. sRGB) - DCI P3 jest o wiele bardziej wymagające. W takim razie powinien spodobać się też amatorom filmów czy nawet osobom, które pracują z grafiką.Do komputera lub konsoli monitor podepniemy dwoma złączami HDMI 2.1 i dwoma HDMI 2.0 oraz jednym DisplayPort 1.4. ASUS ROG Strix XG43UQ ma też wbudowany hub USB 3.0 i wejście audio oraz wyjście minijack na słuchawki. ASUS Strix XG43UQ ma wbudowane głośniki stereo 2 x 10 W. Stosując HDMI dla konsol będzie można poczuć możliwości technologii VRR przy 4K i wysokim odświeżaniu. Nie bez znaczenia jest też niski czas reakcji wynoszący jedynie 1 ms MPRT.Kolejnym atutem jest pilot zdalnego sterowania czy podświetlenie RGB zgodne z systemem ASUS Aura Sync. Jeśli mamy więcej sprzętów ASUSa (zarówno akcesoria jak i same komponenty wewnątrz komputera), to możemy wszystkie zsynchronizować, aby świeciły się według tego samego programu. ASUS daje dostęp do wielu efektów czy nawet niezależnego określenia różnych stref Aura Sync. Gamingowy monitor ASUS ROG Strix XG43UQ będzie dostępny w sprzedaży w Polsce już w maju tego roku w sugerowanej cenie 6899 złotych.Źródło i foto: ASUS