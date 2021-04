Wiosenna ofensywa telewizorów Samsung QLED i Neo QLED. Poznaliśmy ceny

W dniu wczorajszym Samsung zaprezentował najnowsze telewizory QLED oraz Neo QLED na 2021 r. W ofercie znajdziemy szeroką gamę produktów UHD oraz 8K, w tym modele Mini LED z technologią Quantum Dot.



Bez wątpienia, od wielu lat tzw. lokomotywą sprzedażowo-marketingową firmy Samsung w segmencie TV są odbiorniki QLED, oferujące technologię Qantum Dot (kropka kwantowa). W tym roku Koreańczycy postanowili wprowadzić na rynek nową kategorię produktową o nazwie Mini LED. Jest to kolejny producent po LG (6 modeli), Philips (4 modele), TCL (1 model), który w 2021 r. będzie oferował tego typu telewizory.





Samsung Neo QLED QN900

Mini LED - lepszy kontrast i czerń

Samsung Neo QLED QN900A

„Procesor AI Neo Quantum 8K wykorzystuje udoskonalony proces skalowania do jakości zbliżonej do 8K, który oparty jest na 16 wielomodelowych sieciach neuronowych, które analizują dane wizualne. Każda z takich sieci ma swój obszar specjalizacji, dzięki czemu widzowie mogą zobaczyć ulubione filmy w nowej odsłonie – więcej detali, poprawione tekstury, czy krawędzie”.

Samsung Neo QLED QN85A

Ciekawe rozwiązania systemu audio

Dźwięk Podążający za Obiektem Pro – 8K QN900A system 6.2.2

Dźwięk Podążający za Obiektem Plus – 8K QN800A, UHD QN95A, QN91A system 4.2.2

Dźwięk Podążający za Obiektem – UHD QN85A, Q80A system 2.2.2

Samsung Neo QLED QN95A

Dodatkowe funkcje systemowe

Eko pilot z panelem solarnym

QLED i Mini QLED z dedykowanymi opcjami dla graczy

Samsung Neo QLED QN91A

Dostępność i ceny nowych TV Samsung 2021

65” QN900A – 19999 zł

65” QN800A – 12999 zł

65” QN95A – 10999 zł

65” QN91A – 8700 zł

65” QN85A – 7299 zł

65” Q80A – 6299 zł

55” QN91A – 6299 zł

55” QN85A – 5299 zł

55” Q80A – 4699 zł

55” Q77A – 4199 zł

Warto jednak zaznaczać, że Samsung jest niekwestionowanym liderem pod względem ilości egzemplarzy w tym segmencie – 5 serii, łącznie 18 modeli (z czego 8K: Q900A, QN800A, UHD: QN95A, QN91A, QN85A) o różnych przekątnych od 50” do 85” (8K od 65” do 85”).Mniej zorientowanym czytelnikom przypomnę, że technologia Mini LED dotyczy rodzaju podświetlenia (tysiące diod led umieszczonych na tylnym panelu wyświetlacza). Zapewnia ona w porównaniu do oborników LCD LED z podświetleniem tylnym lub krawędziowym uzyskanie lepszych parametrów w kategorii kontrastu, jasności, czy reprodukcji czerni.Warto wspomnieć, że diody LED stosowane w Mini LED są zdecydowanie mniejsze w niż te wykorzystywane w tradycyjnych TV LED. Tym sposobem w panelu może pojawić się ich nawet 20 tys. Według informacji Samsung: „Dioda Quantum Mini LED daje lepszą kontrolę nad ilością światła w poszczególnych fragmentach i przekłada się na bardziej szczegółowy obraz.”Jednym z podstawowych pytań w przypadku TV Mini LED jest ilość zastosowanych diod LED oraz stref wygaszania w danym egzemplarzu. Niestety Samsung nie udzielił odpowiedzi na to pytanie, a tym samym nie znamy w tej materii dokładnych specyfikacji wybranych produktów. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w przypadku modelu 65”QN91A prawdopodobnie wykorzystano do podświetlenia około 9500 diod LED, a liczba stref wygaszania oscyluje około 800. Co ciekawe, ilość diod LED oraz stref wygaszania w zależności od przekątnej (np 55” QN85A vs. 55” QN91A) jest podobno identyczna w każdej z serii UHD Neo QLED. Informacja ta również na chwilę obecną nie została potwierdzona przez Samsung. W przypadku 8K QN900A mówi się o zastosowaniu około 2300 stref wygaszania i ponad 21000 diod LED.W telewizorach znajdziemy najnowsze procesory odpowiedzialne za przetwarzanie obrazu. I tak dla QN900A i QN800A dedykowaną jednostką jest Procesor Al Neo Quantum 8K. W przypadku QN95A, QN91A, QN85A mamy Procesor Al Neo Quantum 4K, a odbiorniki z serii Q80A i Q70A otrzymały Procesor Quantum 4K. Dla najniżej pozycjonowanego QLED Q60A z matrycą 50/60 Hz przewidziano Procesor Quantum 4K Lite.- informuje producent.Wszystkie telewizory z serii Neo QLED zostały wyposażone w 100/120 Hz matrycę VA. Wyjątkiem jest QN85A, w którym znajdziemy typ IPS-ADS. W QLED 100/120 Hz matrycę znajdziemy w Q80A, Q70A.W modelach Neo QLED (QN900A, QN800A, Q95NA, QN91A) zostały zastosowane specjalne powłoki: antyrefleksyjna oraz ultra szeroki kąt, zapewniająca odwzorowanie kolorów niezależnie od miejsca patrzenia na TV, bez tzw. degradacji barw.Kilka rozwiązań zaprezentowanych w zeszłym roku, np. optymalizacja obrazu do warunków oświetleniowych panujących w pomieszczeniu, pojawi się również w tegorocznych modelach, z tym, że ze zaktualizowanym oprogramowaniem. Ponadto egzemplarze QLED i Nano QLED zostały wyposażone w tzw. system Dźwięk Podążający za Obiektem (OTS), który był już prezentowany z ubiegłym roku. Mogliście czytać o nim m.in. w naszej recenzji 65” Q90T Dla poszczególnych modeli TV zastosowane różne wersje tego systemu:W tegorocznych odbiornikach zastosowano optymalizację dźwięku do pomieszczenia. Za pomocą czujnika zlokalizowanego w TV oraz mikrofonu znajdującego się w pilocie, system dokonuje pomiarów akustycznych w celu jak najlepszego dopasowania emitowanego dźwięku.Również i w tym roku w telewizorach Samsung znajdziemy opcję MultiView. Za pomocą tego rozwiązania użytkownik może podzielić ekran na dwie lub cztery części (tylko Neo QLED 8K). W praktyce możemy np. oglądać telewizję, korzystać z konsoli, a obok obserwować sklonowany ekran swojego telefonu. W tym celu należy posiadać zainstalowaną w smartfonie aplikację Smart Things, włączony bluetooth, a następnie dotknąć lekko obudowy TV telefonem, aby urządzenia mogły się sparować.Oczywiście w modelach QLED oraz Neo QLED z 2021 r. znajdziemy dobrze już znane autorskie rozwiązanie Samsung - tryb Ambient Mode. Przypomnę, jest to tzw. funkcja dekoracyjno-informacyjna - możemy na ekranie TV wyświetlić np.: tło analogiczne do koloru ściany, na której znajduje się urządzenie, pokaz zdjęć, bieżące informacje, pogodę, zegar lub dekory.Nowością jest Pilot SolarCell wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu. Urządzenie wyposażono we wbudowany akumulator, który jest zasilany energią świetlną pochodzącą ze światła naturalnego lub sztucznego. Ponadto istnieje możliwość naładowania baterii (USB typu C) za pośrednictwem ładowarki od smartfona (jedna minuta ładowania powinna zapewnić pracę pilota przez jedną godzinę).Jak informuje producent, Neo QLED oferuje wiele rozwiązań stworzonych specjalnie dla fanów gier. Wśród nowości m.in. Ultra Szeroki Widok w Grach dostępny obecnie tylko we współpracy z komputerem, który przenosi na duży ekran wrażenia zarezerwowane dotychczas dla monitorów gamingowych. Dzięki proporcjom obrazu 21:9 i 32:9 można będzie zobaczyć jeszcze więcej. Dodatkowo wszystkie modele wspierają technologię AMD FreeSync Premium Pro.Najnowsze telewizory Samsung są już dostępne w polskich sklepach. Poniżej przykładowe ceny wybranych egzemplarzy.Źródło: opracowanie własne / Samsung