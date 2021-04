Apple Watch będzie mógł wykryć czy masz COVID? Ruszyły testy

Badania rozpoczęte.





Apple Watch wykryje COVID-19?





fot. David Svihovec - Unsplash

Apple oficjalnie rozpoczęło badanie, które ma dać odpowiedź na to, czy Apple Watch będzie mógł zostać wykorzystany w celu wykrywania chorób układu oddechowego – takich, jak między innymi nowy koronawirus. Badanie jest prowadzone przy współpracy z University of Washington i Seattle Flu Study. Amerykańska firma już kilka miesięcy temu mówiła o chęci sprawdzenia sytuacji, do których jeszcze mógłby przydać się jej inteligentny zegarek.Teraz jednak badania ruszyły pełną parą.Celem badania Apple jest sprawdzenie czy informacje zebrane przez inteligentny zegarek Watch oraz iPhone’a będą mogły wykryć wczesne objawy chorób układu oddechowego – takie, jak między innymi COVID-19. Do badania firma zaprosiła użytkowników sprzętów z jabłkiem w logo. Po zaakceptowaniu warunków, zegarek będzie zbierał informacje na temat zdrowia oraz aktywności. Apple będzie także prosiło uczestników o udzielenie tygodniowych i miesięcznych odpowiedzi na proste pytania w aplikacji Apple Research. W tym przypadku mają one dotyczyć głównie stylu życia oraz kondycji układu oddechowego.Opisywane badanie ma potrwać do sześciu miesięcy, a uczestniczy przyjęci do programu otrzymają w zamian zegarek Apple Watch do celów badawczych. Na ten moment zapisy są jednak ograniczone do jednego z amerykańskich miast. Raczej nie ma co na nie liczyć w Europie.Poprzednie badania prowadzone przez Apple przy konsultacjach z niezależnymi naukowcami pokazały, iż Apple Watch i jego czujniki mogą być w stanie wykryć wczesne oznaki cukrzycy i zapewnić powiadomienia związane z migotaniem przedsionków w ramach problemów z sercem.Apple wie, że cyfrowe zdrowie to bardzo ważny segment i firma będzie w nie dalej inwestować. W zasadzie wygrywamy na tym my – użytkownicy. Im więcej możliwości monitorowania swojego zdrowia z poziomu ręki, tym lepiej.Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na wynik badania.Źródło: Macrumors / fot. Angus Gray - Unsplash