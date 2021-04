Nowe laptopy Huawei dostępne w Polsce. MateBook D kusi ceną, MateBook X Pro urodą

Wszystkie modele przyciągają spojrzenia.

Firma Huawei zaczęła dzisiejszy dzień od bardzo mocnego uderzenia. Na konferencji prasowej zaprezentowano garść nowych urządzeń oraz zapowiedziano kuszący program ratalny 0% (do 36 rat), dostępny w oficjalnym sklepie Huawei.pl. W tym wpisie przybliżę Wam sylwetki nowych laptopów Huawei MateBook X Pro oraz Huawei MateBook serii D. Premierze wszystkich modeli towarzyszą atrakcyjne oferty cenowe.Laptop Huawei MateBook X Pro w odświeżonej edycji 2021 to sprzęt wyposażony w procesor Intel Core i7 11. generacji, wspierany przez 16 GB pamięci RAM LPDDR4x. Do sprzedaży trafią warianty wyposażone w dyski SSD NVMe o pojemnościach 512 GB oraz 1 TB. Ich ceny wynoszą odpowiednio 7499 złotych oraz 8499 złotych. Na co konsumenci mogą liczyć za te pieniądze? Na pewno na garść bonusów w ramach- do każdego laptopa Huawei MateBook X Pro w nowej edycji za 1 złotówkę konsumenci otrzymają smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro , router Huawei AX 3 , plecak Huawei Classic Backpack oraz myszkę Huawei Mouse. Nieźle.

Źródło: Huawei



Źródło: Huawei

Źródło: Huawei

Huawei MateBook serii D kuszą nie tylko cenami

Źródło: Huawei



Źródło: Huawei

Źródło: Huawei

Huawei MateBook D 15. | Źródło: Huawei

Huawei MateBook D 15. | Źródło: Huawei

Sprzęt dysponuje 13,9-calową dotykową matrycą LTPS o rozdzielczości 3000x2000 pikseli (proporcje 3:2). Otacza ją cieniutka ramka - tak cienka, że ekran zajmuje 91% całej powierzchni pokrywy. Huawei deklaruje 100% odwzorowania przestrzeni kolorów sRGB oraz informuje o obsłudze gestów. W laptopie Huawei MateBook X Pro zastosowano technologie redukujące emisję niebieskiego światła oraz eliminujące efekt migotania ekranu. Potwierdzeniem ich skuteczności są dwa certyfikaty przyznane urządzeniu przez TÜV Rheinland.Pomimo obecności dość dużego wyświetlacza konstrukcja jest bardzo lekka - masa Huawei MateBook X Pro to tylko 1,33 kg. Grubość obudowy nie przekracza 14,6 mm. Udało się w niej zmieścić zarówno pełnowymiarową klawiaturę, jak i system głośników, na który składają się dwa głośniki wysokotonowe i dwa niskotonowe.Wewnątrz Huawei MateBook X Pro zmieszczono baterię o słusznej pojemności 56 Wh. Laptop Huawei obsługuje technologię szybkiego ładowania 65 W. Dzięki niej w ciągu 30 minut można naładować urządzenie w stopniu wystarczającym na oglądanie filmów przez 4 godziny. Kieszonkowych rozmiarów ładowarka dostarcza MateBookowi X Pro energii za pośrednictwem złącza USB-C. Sprawia to, że można za jej pomocą ładować także smartfony i tablety.Laptop dostępny w kolorach szarym i zielonym działa pod kontrolą systemu Windows 10 Pro.Laptopy Huawei MateBook serii D to znacznie tańsze propozycje, która absolutnie pod żadnym względem nie prezentują się "tanio" - ani pod względem wizualnym, ani od strony specyfikacji. Zarówno Huawei MateBook D 15, jak i MateBook D 14 doczekały się odświeżonej edycji 2021. Oba modele są od dzisiaj do 25 kwietnia dostępne w specjalnej ofercie cenowej. Huawei MateBook D 15 z procesorem Intel 11. generacji można nabyć w rekomendowanej cenie 3 499 złotych, a MateBook D 14 w rekomendowanej cenie 3 199 złotych, na przykład w oficjalnym sklepie Huawei.pl.Huawei MateBook D 15 2021 został wyposażony w ekran o przekątnej 15,6" i rozdzielczości 1920x1080 pikseli, z kolei MateBook D 14 otrzymał wyświetlacz o tej samej rozdzielczości i przekątnej 14". W obu modelach zastosowano technologię FullView – boczne i górne ramki wokół wyświetlacza są bardzo cienkie – w przypadku Matebook D 15 mają zaledwie 5,3 mm, dzięki czemu ekran stanowi aż 87% powierzchni pokrywy urządzenia.Zamknięte w obudowach, których korpus wykonano z metalu laptopy MateBook D 15 i MateBook D 14 są bardzo lekkie i ważą odpowiednio 1,56 kg i 1,38 kg. Huawei MateBook D 15 mieści baterię o pojemności 42 Wh, z kolei MateBook D 14 – baterię o pojemności 56 Wh. To nie błąd - laptop z mniejszą matrycą ma pojemniejszą baterię.Oba notebooki oferują szeroki wybór portów: USB-C, USB-A 3.2, HDMI, audio-jack 3,5 mm i USB-A 2.0 (w przypadku MateBook D 15 są to dwa porty, a w MateBook D 14 – jeden port). Przycisk zasilania urządzeń jest zintegrowany z czytnikiem linii papilarnych, co pozwala włączyć laptopa i zalogować się do systemu Windows 10 Home jednym dotknięciem. Kamera do rozmów wideo jest schowana w klawiaturze laptopów. Huawei MateBook D 15 obsługuje również standard łączności Wi-Fi 6.O wydajność laptopów MateBook D 15 dbają procesory Intel Core i5 11. i 10. generacji - do wyboru, wspierane układem graficznym Intel Iris Xe. Do dyspozycji użytkowników oddano 16 GB RAMu oraz dyski SSD o pojemności 512 GB.Nowy Huawei MateBook D14 został wyposażony w procesor Intel Core i5 10. generacji, 16 GB pamięci RAM oraz 512 GB przestrzeni na dane oferowanej przez dysk SSD.Źródło: Huawei.pl