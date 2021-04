Przesyłka z AliExpress w 15 dni? To możliwe dzięki Łączonej Dostawie

Szybka dostawa i dobre ceny.

Czy zdarza Wam się, że widzicie ciekawy gadżet na AliExpress, ale nie składacie zamówienia, gdyż trzeba będzie za długo czekać na dostawę? AliEpxress zauważył problem, a odpowiedzią jest Łączona dostawa.Jak działa Łączona dostawa ? To proste. Wystarczy że wartość naszego koszyka przekroczy 5 USD czyli ok. 19,07 zł, a zamówione przedmioty otrzymamy w przeciągu 15 dni. Szczegóły promocji można znaleźć tutaj . Łączona dostawa dostępna jest też z poziomu aplikacji AliExpress na smartfony.Najwygodniej wyszukać produkty dostępne w ramach dostawy łączonej korzystająć z aplikacji AliEppress. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce interesującą nas frazę, a następnie kliknąć na opcję "Łączona dostawa". Aplikacja przefiltruje wyniki pod kątem szukanej promocji i wyświetl nam listę artykułów. Warto pamiętać, że do koszyka można dodać dwa tańsze produkty, a ich cena musi osiągnąć 5 dolarów.Sklep przygotował dla kupujących także kupony, które będą aktywne. Przy zamówieniu na 5 dolarów lub więcej otrzymamy kod zniżkowy w wysokości. Natomiast zamówienie na co najmniej 15 dolarów da namNa koniec pozwoliliśmy sobie wybrać kilka ciekawych pozycji z listy Łączona wysyłka.Mini nawilżacz do samochodu firmy Baseus rozpylający płyn w ilości. Oferuje dwa tryby działania – ciągły i przerywany. Urządzenie wyposażono w kolorowe podświetlenie LED, które ma na celu poprawić nastrój kierowcy. Nawilżacz ładujemy przez USB, a jego niewielkie rozmiary sprawiają, że zmieści się w większości samochodów.Mini nawilżaczdo kupienia w AliExpress za ok. 99 zł ($26.00) Bardzo przydatny Hub USB, który pozwala udostępniać. Możemy np. wykorzystać jedną klawiaturę i myszkę by kontrolować dwa komputery. Przełączamy się między jednym a drugim systemem za pomocą jednego przycisku. W zależności od modelu, który wybierzemy, dostaniemy 4 porty USB w wersji 2.0 lub 3.0.Hub Ugreen KVM USB 2.0 do kupienia za ok. 46 zł ($11.99) . Wersja 3.0 dostępna jest zaś za ok. 72 zł zł ($18.99)Termos firmy DIDIHOU o pojemności 500 ml. Wykonany ze stali nierdzewnej. Termos jest w stanie utrzymać stałą temperaturę napoju od 6 do 12 godzin w zależności od warunków atmosferycznych. Jego wymiary to 225 mm na 65 mm.Termos DIDIHOU kupimy za 38,29 zł ($9.78) Wielofunkcyjny budzik, który pozwala na ustawienie dwóch niezależnych alarmów, więc możemy ustawić np. inne godziny budzenia dla dni powszednich i weekendów. G90 może posłużyć nam też jako głośnik. Muzykę możemy odtworzyć ze smartfona (protokół Bluetooth 5.0) lub z karty microSD.Budzik kontrolujemy za pomocą przycisków umieszczony na górze urządzenia. Umożliwiają one m.in. zmianę trybu pracy, ustawienie alarmu jak i zmianę piosenki na inną. Bateria 2000 mAh pozwala na, a naładujemy ją do pełna w około 2 godziny.Budzik G90 dostępny w AliExpress za 58,69 zł ($14.99) Słuchawki TWS z redukcją szumówi i wsparciem dla protokołu Bluetooth 5.0 dzięki czemu można je sparować z większością urządzeń dostępnych na rynku. W zestawie znajduje się etui z wyświetlaczem pokazującym stopień naładowania prawej i lewej słuchawki. TiYiViRi spełniają normę wodoodporności, więc nie straszny im pot czy deszcz.W pełnie naładowane mogą grać do 6 godzin, a korzystając z etui, możemy ten czas wydłużyć do 24 godzin. Producent podaje, że 20 minut ładowania jest w stanie zapewnić nam do 2 godziny cieszenia się muzyką.Słuchawki TWS Baseus TiYiViRi do kupienia za 30,50 zł ($7.79) Bezprzewodowe słuchawki z obsługą protokołu Bluetooth 5.0 i. Z zestawie ze słuchawkami dostaniemy także etui ładujące, które pokazuje poziom naładowania słuchawek. Standardowo mogą one odtwarzać muzykę przez 3 do 5 godzin, ale dzięki etui można ten czas wydłużyć nawet. Spełniają standard wodoodporności IPX7, więc nie straszne im pot czy deszcz. Wystarczy raz sparować je z telefonem, a przy każdym kolejnym włączeniu słuchawki automatycznie połączą się z urządzeniem.Słuchawki TWS VOULAO kupimy za 48,22 zł ($12.36) Urządzenie do masażu odchudzającego JAVEMAY korzystający z technologii elektrostymulacji nerwowo-mięśniowejMasażer oferuje kilka rodzajów masażu: EMS, na podczerwień i za pomocą ultradźwięków. W przypadku pierwszego i trzeciego trybu masażu możemy ustawić intensywność pracy urządzenia.Masażer pomaga z usuwaniem cellulitu, polepsza krążenie krwi oraz zwalcza ból mięśni.Masażer do ciała JAVEMAY do kupienia za 55,56 zł($14.24) Lokówka oferuje wybór temperatury w zakresie, timer (od 8 do 18 sekund) oraz kierunku zakręcania włosów. Dzięki swoim małym wymiarom, urządzenie jest bardzo łatwe do transportu. Wyposażono je w wyświetlacz, który w prosty i czytelny sposób podaje najważniejsze informacje: temperaturę, kierunek zakręcania włosów, timer oraz stan baterii. Bateria 5000 mAh zapewnia do 40 minut pracy, a naładujemy ją do pełna w 3,5 godziny. Co ciekawe, urządzenie możemy wykorzystać też jako powerbank w razie potrzeby.Lokówkę GLOMEVE JFQ-USB1026 kupimy za 86,88 zł ($22.27)