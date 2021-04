Recenzja Huawei Band 6. Niedroga opaska napakowana przydatnymi funkcjami

Urządzenie warte swojej ceny.

Xiaomi nie jest jedyną firmą, która produkuje ciekawe, przystępne cenowo urządzenia opracowywane z myślą dla sportowców. Także Huawei posiada w swojej gamie produktów mnóstwo takich sprzętów, a teraz dołączył do nich kolejny. Niedawno firma zaprezentowała bowiem opaskę Huawei Band 6, na pierwszy rzut oka sprawiającej wrażenie znacznie ciekawszej niż Xiaomi Mi Band 6, premierą którego ostatnimi dniami żyje świat.Tak się składa, że nowa opaska Huawei kilka dni temu trafiła w moje ręce, dzięki czemu miałam okazję ją przetestować. Przekonaj się zatem, jak Huawei Band 6 sprawdza się podczas codziennego użytkowania.Opaska Huawei Band 6 dotarła do mnie w niewielkim białym pudełku, z przodu którego znalazła się między innymi grafika przedstawiająca urządzenie czy jego nazwa. Z tyłu opakowania wymieniono natomiast najważniejsze funkcje i zalety opaski. Wewnątrz pudełka oprócz Huawei Band 6 umieszczono magnetyczny przewód ładujący, a także krótką instrukcję obsługi przetłumaczoną na wiele języków, w tym język polski.Najnowsza opaska firmy Huawei dostępna jest w trzech wersjach kolorystycznych – grafitowej czerni, bursztynowym wschodzie słońca oraz leśnej zieleni. Ja miałam okazję testować Huawei Band 6 w pierwszej z nich. To zdecydowanie najbardziej uniwersalna wersja, która powinna odpowiadać zarówno mężczyznom, jak i kobietom.Jak przystało na opaski sportowe, Huawei Band 6 cechuje się prostym, schludnym wyglądem. Nie można tu mówić o elegancji, ale nie oznacza to, że urządzenie nie znajdzie swoich miłośników. Posiada ono prostokątną kopertę wykonaną z tworzywa sztucznego, o wymiarach 43 x 25,4 mm, której grubość wynosi 10,99 milimetra – to dość dużo, ale dla porównania grubość koperty Mi Band 6 to już 12,7 milimetra. Poza tym, Huawei Band 6 jest bardzo lekki – jego masa bez paska to około 18 gramów.Silikonowy pasek opaski jest długi i posiada mnóstwo otworów, dzięki któremu można dopasować go do nadgarstka o każdym rozmiarze. Szkoda, że dołączono do niego tylko jedną szlufkę – w rezultacie po zapięciu ten nieco odstaje od kończyny.Ekran Huawei Band 6 to wyświetlacz AMOLED o wysokiej rozdzielczości – wynoszącej 194 x 368 pikseli – i przekątnej 1,47”. Mowa rzecz jasna o ekranie dotykowym. Jeśli chodzi o baterię, w którą wyposażono opaskę, posiada ona pojemność 180 mAh. Ze specyfikacji dowiadujemy się też, że ta powinna wystarczać na 14 dni pracy przy umiarkowanej intensywności użytkowania. To bardzo dobry wynik. Inne istotne podzespoły, które urządzenie posiada to chociażby moduł Bluetooth 5.0, czujnik tętna, miernik wysycenia krwi tlenem, akcelerometr i żyroskop.

Specyfikacja sprzętowa Huawei Band 6

Wyświetlacz: 1,47”, 194 x 368 pikseli, AMOLED, dotykowy

1,47”, 194 x 368 pikseli, AMOLED, dotykowy Wymiary koperty: 43 mm x 25,4 mm x 10,99 mm

43 mm x 25,4 mm x 10,99 mm Komunikacja: Bluetooth 5.0 2.4 GHz, BLE

Bluetooth 5.0 2.4 GHz, BLE Pojemność baterii: 180 mAh

180 mAh Żywotność baterii: 14 dni (10 dni przy intensywnym użytkowaniu)

14 dni (10 dni przy intensywnym użytkowaniu) Wodoszczelność: 5 ATM

5 ATM Funkcje: czujnik tętna, miernik natlenienia krwi, akcelerometr, żyroskop, monitor snu, stoper, minutnik, informacje pogodowe, funkcja szukania telefonu, możliwość zmiany motywu tarczy, budzik, licznik kalorii, licznik kroków, monitor stresu, śledzenie cyklu menstruacyjnego (tylko Android), kontrolowanie muzyki odtwarzanej z telefonu (tylko Android), aktywacja aparatu w telefonie (tylko smartfony z EMUI 8.1 lub nowszym), aktywacja latarki w telefonie, odczytywanie powiadomień z telefonu

czujnik tętna, miernik natlenienia krwi, akcelerometr, żyroskop, monitor snu, stoper, minutnik, informacje pogodowe, funkcja szukania telefonu, możliwość zmiany motywu tarczy, budzik, licznik kalorii, licznik kroków, monitor stresu, śledzenie cyklu menstruacyjnego (tylko Android), kontrolowanie muzyki odtwarzanej z telefonu (tylko Android), aktywacja aparatu w telefonie (tylko smartfony z EMUI 8.1 lub nowszym), aktywacja latarki w telefonie, odczytywanie powiadomień z telefonu Rodzaj aktywności: bieganie, fitness/siłownia, pływanie (96 trybów aktywności)

bieganie, fitness/siłownia, pływanie (96 trybów aktywności) Masa: 18g (bez paska)

18g (bez paska) Kolory: grafitowa czerń, bursztynowy wschód słońca, leśna zieleń

grafitowa czerń, bursztynowy wschód słońca, leśna zieleń System operacyjny smartfonu: Android 6.0 lub nowszy, iOS 9.0 lub nowszy

Huawei Band 6 – pierwsze wrażenia z użytkowania

Huawei Band 6 na treningu

Huawei Band 6 – warto kupić?

Huawei Band 6 współpracuje ze smartfonami, na których zainstalowano co najmniej system Android 6.0 lub iOS 9.0, przy czym niektóre jego funkcje obsługiwane są tylko w parze z urządzeniami z pierwszym z nich. Parametry rejestrowane przez opaskę można monitorować za pośrednictwem Aplikacji Huawei Zdrowie , którą należy zainstalować na smartfonie. Ta pozwala również na aktualizowanie oprogramowania czy zmienianie ustawień opaski oraz pobieranie dla niej nowych tarcz.No dobrze, wiecie, już jak wygląda Huawei Band 6 i co skrywa w środku, ale jak ten sprawdza się w praktyce? Po pierwsze, szybko zauważyłam, że ekran opaski jest bardzo czytelny, nawet przy intensywnym nasłonecznieniu. Cóż, to dzięki temu, że jest to wyświetlacz AMOLED o wysokiej rozdzielczości. Takie ekrany nie dość, że charakteryzują się nadzwyczaj żywymi kolorami, to są energooszczędne, bowiem w ich przypadku czerń to po prostu nieaktywne piksele.Rodzaj wyświetlacza, w który wyposażono urządzenie z pewnością jest jednym z czynników, które sprawia, że Huawei Band 6 bardzo długo pracuje po naładowaniu jego baterii do 100%. Jak wspomniałam, producent informuje, iż przy umiarkowanym użytkowaniu ta powinna spokojnie wystarczyć aż na 14 dni. Gdy korzystałam z opaski, jej bateria faktycznie rozładowywała się bardzo powoli. Samo ładowanie baterii od zera do pełna, którego można dokonać z pomocą załączonego magnetycznego kabelka, trwa nie więcej 1,5 godziny. To świetny wynik.Ogromną zaletą Huawei Band 6 jest jego interfejs. Obsługa tego interfejsu jest bajecznie prosta i intuicyjna. Wystarczy skorzystać z przycisku umieszczonego z boku koperty, by włączyć menu urządzenia. Za pośrednictwem tego menu można zapoczątkować rejestrowanie aktywności, włączyć pomiar pulsoksymetrem, przejść do ustawień i nie tylko. Po samym menu, jak i po poszczególnych ekranach interfejsu (zawierających informacje o tętnie, pogodzie czy poziomem stresu) poruszamy się przesuwając palcem po wyświetlaczu. Ten bardzo dobrze reaguje na dotyk.Huawei Band 6 oferuje cały szereg różnych funkcji – jednych mniej, innych bardziej przydatnych. Pozwala on odczytywać wybrane powiadomienia z telefonu, jak również kontrolować odtwarzaną za jego pośrednictwem muzykę. Z jego pomocą można też monitorować tętno, jakość snu, poziom stresu oraz poziom wysycenia krwi tlenem, a także mierzyć liczbę wykonanych kroków. Trudno ocenić dokładność tych pomiarów, jednak ich rezultaty były zbliżone do wyników pomiarów dokonanych z pomocą zegarka sportowego, z którego korzystam na co dzień. To czego w opasce Huawei Band 6 brakuje, tak jak w opasce Mi Band 6, to moduł NFC. Wielka szkoda.Wszystko wskazuje na to, że Huawei Band 6 to naprawdę świetna opaska dla osób, które regularnie uprawiają sport. Z jej pomocą można rejestrować aż 96 typów aktywności, od biegania, przez marsz na bieżni lub w terenie, pływanie, jogę, sporty walki, taniec, sporty zespołowe, aż po sporty wodne i ekstremalne.W trakcie treningu najnowsza opaska Huawei rejestruje standardowe parametry – tętno, przebyty dystans i czas aktywności, a na tej podstawie oblicza tempo, w jakim się przemieszczamy i spalone kalorie. Ponadto, pokazuje ona, w jakiej strefie tętna ćwiczymy. Niestety, Huawei Band 6 nie posiada modułu GPS (co nie jest dziwne w przypadku urządzenia z tej półki cenowej). Może on natomiast pobierać dane na temat lokalizacji z telefonu. Więc, jeśli podczas takiego biegania czy spaceru chcemy zarejestrować przebytą trasę, musimy zabrać ze sobą i opaskę, i smartfon. Z jakiegoś jednak powodu opaska nie była w stanie pobrać danych o lokalizacji z mojego telefonu z Androidem, mimo udzielenia wszystkich niezbędnych zgód aplikacji Huawei Zdrowie. Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku zegarka Honor Watch ES. Wówczas sparowałam też urządzenie ze smartfonem Huawei. Efekt? Brak problemów z GPS. Nie wiem, z czego to wszystko wynika, jednak internetowy research pokazał mi, że nie tylko ja miałam w opisanej kwestii kłopoty.Po zakończeniu aktywności podsumowanie jej statystyk możemy przejrzeć zarówno w samej opasce, jak i na smartfonie – w aplikacji Huawei Zdrowie. Statystyki te składają się między innymi na wykresy obrazujące zmiany wartości tętna, tempa czy kadencji w czasie, a także obrazują, jak długo ćwiczyliśmy w poszczególnych strefach tętna. Wspomniane wykresy oraz grafiki są kolorowe i czytelne, dzięki czemu łatwo się w nich odnaleźć.Jeśli jesteś osobą aktywną sportowo i szukasz trackera sportowego, który kosztuje nie więcej niż 250 złotych, Huawei Band 6 to urządzenie, na które zdecydowanie powinieneś zwrócić uwagę. Mimo że nie posiada ono modułów GPS czy NFC, oferuje mnóstwo przydatnych funkcji, posiada ekran AMOLED, a na dodatek pozwala rejestrować 96 różnych aktywności. Reasumując, zalety najnowszej opaski Huawei absolutnie przeważają nad jej wadami. Huawei Band 6 wywarł na mnie bardzo pozytywne wrażenie.