Xiaomi Mi Band 6 - pierwsze wrażenia. Nie tylko większy ekran

Testujemy nową opaskę Xiaomi.

Znajomy wygląd czyli bez rewolucji

Większy ekran = większy komfort

ekran: 1.56" AMOLED

rozdzielczość: 152 x 486 px, 326 PPI, jasność do 450 nitów

wymiary: 47.4 x 18.6 x 12.7 mm

bateria: 125 mAh

czas ładowania: ok. 2 godziny

łączność: Bluetooth 5.0

czujnik tętna PPG

3-osiowy akcelerometr

3-osiowy żyroskop

Funkcje i obsługa opaski

Sport i zdrowie

Solidnie, ale bez rewolucji

Debiut każdej kolejnej generacji opaski z serii Mi Band od Xiaomi to w zasadzie formalność. Chiński producent co roku wypuszcza nowe urządzenie, ale od 3 lat zmiany są naprawdę niewielkie. Czy najnowszy model przełamie nudę? Sprawdźmy.Opaska Xiaomi Mi Band 6 , a tak naprawdę Xiaomi Mi Smart Band 6 zadebiutowała pod koniec marca, ale nie wiemy jeszcze, kiedy sprzęt oficjalnie pojawi się w Polsce. Na szczęście opaskę można już bez przeszkód kupić na AliExpress i innych platformach handlowych. Oficjalna cena w Europie będzie wynosić 44.99 € czyli nieco ponad 200 zł. Poprzednia generacja była nieco tańsza - opaskę oficjalnie wyceniono na 179 zł.Xiaomi postawiło nie eksperymentować i postawiło na opatrzony już design. Otrzymujemy zatem niewielką pastylkę umieszczoną w wygodnym, sylikonowym pasku. Co ważne, paski z Mi Band 4/5 pasują do "szóstki". Zapięcie nie uległo zmianie, generalnie po założeniu opaski na rękę, trudno odróżnić ją od Mi Band 5.Sprzęt z pewnością spodoba się osobom, które lubią proste rozwiązania. Opaska jest lekka, wygodna i dość dyskretna. Warto też zauważyć, że inni producenci poszli w nieco innym kierunku. Zarówno Huawei, jak i Honor postawili na większe ekrany, a ich opaski zaczynają wyglądać jak smartwatche.Podobnie jak w "piątce", opaskę naładujemy za pomocą wygodnego złącza magnetycznego. Według producenta, czas pracy urządzenia powinien wynieść nawet 14 dni. Nie miałem jeszcze możliwości zweryfikowania tego wyniku, jednak mam wrażenie, że będzie trudno go osiągnąć. Naładowałem opaskę do pełna, a po niecałej dobie poziom baterii spadł do 89%. Oczywiście w tym czasie korzystałem z powiadomień i wielu innych funkcji opaski.Najbardziej widoczną zmianą jest powiększony ekran. Pierwsze zdjęcia sugerowały, że jest on symetryczny, ale okazuje się, że dolna krawędź jest nieco szersza. Nie jest to wielki problem, ale z pewnością znajdą się esteci, którzy będą narzekać.Nowa opaska Mi Smart Band 6 ma 1,56-calowy wyświetlacz dotykowy AMOLED. To duży postęp bowiem Mi Band 5 miał wyświetlacz o przekątnej 1,1". Ekran ma 326 pikseli na cal i około 50 % więcej miejsca na informacje niż jego poprzednik.W praktyce większy ekran oznacza więcej miejsca na treści. Podobają mi się nowe tarcze, nie można narzekać też na jakość panelu dotykowego, który jest naprawdę precyzyjny i sprawia, że obsługa opaski jest wygodna. Jasność wyświetlacza w pomieszczeniach nie budzi zastrzeżeń, na dworze jest nieco gorzej, ale niezależnie od warunków, treści są nadal widoczne.Przed premierą Mi Band 6 wiele plotek sugerowało, że opaska będzie wyposażona w moduł GPS. Tak się jednak nie stało i wcale mnie to nie dziwi. Xiaomi pozycjonuje swoją opaskę jako niedrogi produkt dla mas z 14-dniowym czasem pracy baterii. Dodanie GPS wpłynęłoby nie tylko na cenę, ale mocno skróciłoby żywotność baterii.Wiele osób liczyło również na NFC. Tego modułu również nie uświadczymy, a szkoda, bo opaska idealnie nadaje się do płatności zbliżeniowych. O tym, że płatności NFC za pomocą Mi Banda są możliwe przekonali się już użytkownicy z Rosji i Ukrainy Interfejs opaski nie uległ zmianie. Obsługa jest całkiem wygodna, a po menu poruszamy się przesuwając palcem z góry na dół oraz na boki. Oczywiście nadal możemy odblokowywać opaskę ruchem nadgarstka, czy włączyć wygodne sterowanie migawką aparatu z poziomu Mi Banda.Przesuwając palcem w górę po ekranie dostaniemy się do najważniejszych funkcji, a ich kolejność możemy modyfikować z poziomu aplikacji. Podobnie jest ze skrótami, do których dostaniemy się przesuwając palcem na boki.Opaska, którą testujemy pochodzi z Chin więc aktualnie nie posiada języka polskiego. Po połączeniu opaski z aplikacją Mi Fit można zmienić język z chińskiego na angielski. Co ważne, wszystkie ustawienia opaski dostępne z poziomu aplikacji mobilnej dostępne są w języku polskim.Jak już wspomniałem, ustawieniami opaski możemy zarządzać z poziomu aplikacji Mi Fit. Osoby, które kupią Mi Band 6, a wcześniej korzystały ze starszych opasek będą mogły zatem wygodnie kontynuować rejestrowanie swoich aktywności i nie stracą dostępu do historii. Opaskę można połączyć również za pomocą nowej aplikacji Xiaomi Wear.Komunikacja ze smartfonem nadal jest dość ograniczona. Owszem, możemy sterować muzyką i odczytywać powiadomienia, ale już o szybkim odpisywaniu na wiadomości czy chociaż wysyłaniu emotikonek nadal nie ma mowy.Producent podaje, że Mi Smart Band 6 ma dwa razy więcej trybów fitness, 30 angażujących typów treningu. Użytkownicy mogą teraz korzystać z większej liczby treningów w pomieszczeniach, takich jak rozciąganie i HIIT, gimnastyka, zumba czy taniec. Urządzenie automatycznie wykrywa sześć popularnych aktywności, nawet jeśli nie włączymy trybu treningu, samo rejestruje ich statystyki i włącza je do dziennika aktywności.Nowością w Mi Band 6 jest pomiar natlenienia krwi (SpO2). Nie działa ona jednak w trybie ciągłym jak w Huawei Band 6 . Urządzenie dodatkowo monitoruje tętno, śledzi sen czy drzemki, cykle, w tym REM i jakość oddychania. Produkt wyposażono również w funkcję monitorowania stresu.Jeżeli po Mi Band 6 spodziewałeś się wielkiej rewolucji to będziesz zawiedziony. Nowa opaska wprowadza kilka przyjemnych usprawnień, ale z pewnością nie są one przełomowe. Warto jednak pamiętać, że jest to wciąż tani gadżet dla mas, a nie pełnoprawny smartwatch z GPS czy płatnościami zbliżeniowymi.Z każdym rokiem Mi Band zyskuje nowe funkcje, a opaska nadal jest kompaktowa, lekka i wygodna w noszeniu. To jeden z najlepszych smart gadżetów do śledzenia codziennej aktywności, jaki można kupić. Problemem jest oczywiście cena - obecnie Mi Band 5 dostępny jest w Polsce z oficjalnej dystrybucji za 119 zł, zamawiając bezpośrednio z Chin znajdziemy oferty za mniej niż 100 zł. Tymczasem Mi Band 6 w Polsce może kosztować 199 zł lub więcej. W tej cenie można kupić, np. Huawei Band 6 z większym ekranem i podobnymi funkcjami.Z finalną oceną wstrzymam się do czasu opracowania pełnej recenzji. Jeżeli macie pytania odnośnie Mi Band 6, piszcie śmiało w komentarzach.Osoby zainteresowane opaską odsyłamy na AliExpress. Urządzenie kupicie aktualnie za ok. 165 zł: