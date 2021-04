Nvidia prognozuje problemy z kartami graficznymi do końca roku. Dyrektor firmy potwierdza

Liczysz na rychłą poprawę z kartami graficznymi? Nie licz na to w 2021 roku

Foto: Nvidia

Nvidia znacznie przebija prognozowane dochody

Zobacz również:

Pewnie już większość entuzjastów komputerów nie liczy na to, że magicznie w wakacje dostępność kart graficznych będzie o wiele lepsza, a ceny drastycznie spadną. Jak na razie nie widać na horyzoncie lepszych czasów i nawet na rynku wtórnym starsze używane GPU rozchodzą się szybko. I to w cenach, które kilka miesięcy temu przyprawiły by nas o wielkie oczy.W takim razie nie dziwi powrót do produkcji starszych modeli GPU, w tym niedawno zauważone. Przy okazji raportu finansowego, Colette Kress piastująca stanowiska wiceprezesa wykonawczego i dyrektora finansowego w koncernie Nvidia, wyjawiła przewidywania na temat popytu i podaży kart graficznych w najbliższych miesiącach.Jak powiedziała - "Ogólny popyt pozostaje bardzo silny i nadal przekracza podaż, podczas gdy zapasy w naszych kanałach sprzedaży pozostają dość niewielkie. Spodziewamy się, że przez większą część tego roku popyt będzie nadal przekraczał podaż. Uważamy, że będziemy mieli wystarczającą podaż, aby wesprzeć sekwencyjny wzrost po pierwszym kwartale." Cóż, większą część roku można interpretować wręcz jako praktycznie cały okres do końca 2021. Miejmy nadzieję, że w 2022 roku czy może nawet pod koniec obecnego, sytuacja się unormuje.A co z samymi finansami Nvidii? Pierwszy kwartał fiskalny nie jest jeszcze zakończony, a podobno przychody już przebijają prognozowane wcześniej wartości. Okres rozliczeniowy, który będzie trwał jeszcze do 2 maja, początkowo 24 lutego był wyliczany na przychody 5,30 miliarda dolarów amerykańskich. Ciekawe, ile finalnie do maja zarobi koncern. Co więcej, szacunkowe przychody dla samych grafik dedykowanych wydobywaniu, były wcześniej przedstawiane jako 50 milionów dolarów, gdy obecnie prognozuje się 150 milionów dolarów.Źródło i foto: Nvidia