Mały, ale mocny. Cooler CPU SilentiumPC Fera 5 i Dual szokuje wysoką wydajnością

Specjalny projekt SilentiumPC i Synergy Cooling, to nowe podejście do chłodzenia CPU

Jak na tak niewielkie rozmiary, chłodzenie ma świetne możliwości / Foto: SilentiumPC

Niewielki cooler procesora, który może zastąpić wiele dwuwieżowych modeli

Kilka dni temu polski SilentiumPC wypuścił dwa powietrzne chłodzenia dla procesorów. Jednowentyaltorowa SilentiumPC Fera 5 i dwuwentylatorowa SilentiumPC Fera 5 Dual Fan. Rodzina Fera, to niezłe, ale niezbyt duże modele o średniej wydajności, raczej nie do ostrego podkręcania bardzo wysokich modeli procesorów. Jednak najnowsze dwie odsłony z numerkami 5 mają wysokie ambicje i robią duże wrażenie. Tak duże, że zapewne dlatego postanowiono zrezygnować z liczby 4 i od razu przeskoczyć do 5.Są to też pierwsze produkty firmy współtworzone z Synergy Cooling. Możliwe, że słyszeliście o autorze tego projektu Piotrze Pietrasie, który swojego czasu zbierał fundusze w kampanii croudfundingowej na rozwój autorskiego chłodzenia kart graficznych. Na razie nie widziałem nic nowego w temacie Synergy Cooling i grafik, ale Piotr widać nawiązał współpracę ze znanym chociażby z coolerów dla procesorów polskim SilentiumPC.Stosunkowo niewielki asymetryczny radiator pokrywający się z wymiarami linii Fera został specjalnie zaprojektowany na nowo i wzbogacony o specjalne wygięcia, wypustki, nakrycie i przede wszystkim o wiele większe upakowanie blaszek, aby odprowadzanie ciepła było wydajniejsze i stworzyło tunel dla powietrza. Wentylator (bądź dwa w Ferze 5 Dual) potrafi stworzyć duże ciśnienie i przepływ powietrza, a przy tym nie jest zbyt głośny. Także został specjalnie zaprojektowany na potrzeby Fery 5, a nawet opatentowany (obecnie na etapie złożenia wniosku). Producent zapewnia, że realne wrażenia akustyczne są naprawdę dobre, bo pomyślano nie tylko o czystej głośności, ale też charakterystyce wydobywanego dźwięku.W dodatku wszystkie ciepłowody bezpośrednio stykają się z procesorem. SilentiumPC chwali się też nowym uproszczonym systemem montażu zapewniającym dobry docisk stopy chłodzenia do procesora, a konstrukcja jest na tyle mała (155 × 102 single - 127 dual × 77 mm), że nie powinna kolidować z wysokimi modułami RAM. SilentiumPC Fera 5 i Fera 5 Dual są zgodne z wieloma podstawkami AMD (AM4, AM3, AM3+, AM2, AM2+, FM2, FM1) i Intela (LGA 1200, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 2066, LGA 2011-3, LGA 2011, LGA 775, LGA 1366).Pierwsze testy obecne w sieci pokazują, że mimo małych gabarytów, Silentium PC Fera 5 i Fera 5 Dual mają podobne osiągi co sporo droższe i większe dwuwieżowe konstrukcje. Jakość potwierdza też bardzo długa, bo aż sześcioletnia gwarancja producenta. Sugerowana cena chłodzenia SilentiumPC Fera 5 wynosi 119 złotych, a Fera 5 Dual Fan 149 złotych.Źródło i foto: SilentiumPC / własne