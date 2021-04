Xiaomi AX9000. Potężny router WiFi 6 ax do łącza internetowego 2,5Gb już w sprzedaży

Superszybkie WiFi i LAN w routerze Xiaomi AX9000

Swój kosmiczny wygląd router zawdzięcza między innymi potrójnym antenom / Foto: Xiaomi via SIMONS PC Store

Szybkie porty RJ-45 - część nawet 2,5 Gb/s czy z agregacją / Foto: Xiaomi via SIMONS PC Store

Wydajny router Xiaomi do gamingu i wymagającej pracy

Router ma w swoim wnętrzu spore radiatory i wentylator / Foto: Xiaomi via SIMONS PC Store

Z powodu kupowania coraz większej liczby urządzeń elektronicznych podłączonych do WiFi czy nawet LAN, potrzebujemy szybszych łącz internetowych i routerów. O ile w pierwszym przypadku jesteśmy skazani na oferty usługodawców w naszym miejscu zamieszkania (na szczęście często da się kupić wyższy pakiet czy zmienić firmę, ale to i tak indywidualna kwestia lokalizacji) i to odgórne ograniczenie, tak router możemy kupić we własnym zakresie.Dla najbardziej wymagających użytkowników firma Xiaomi przygotowała model AX9000. To naprawdę mocny sprzęt o teoretycznej maksymalnej przepustowości WiFi 6 ax na poziomie około 9000 Mb/s łącząc wszystkie pasma, a jego interfejs WAN obsługuje nawet 2,5 Gb/s. Kanały 5 GHz mogą mieć szerokość do 160 MHz, więc dużo lepiej sprawdzą się w wymagających scenariuszach.Mimo pozornego zaopatrzenia tylko w cztery anteny, tak naprawdę producent zastosował aż 12 sztuk, ale w czterech obudowach (każda ma w środku 3 na różne pasma - 2,4 GHz, 5,2 GHz i 5,8 GHz). Odpowiednio dostaniemy (przynajmniej w teorii, praktyka będzie nieco gorsza) pasmo 5 GHz 4804 Mb/s, kolejne 5 GHz 2402 Mb/s i ostatnie 2,4 GHz 1731 Mb/s, czyli po zsumowaniu dokładnie 8937 Mb/s (zakładając równoczesną pracę urządzeń na wszystkich pasmach).Jednak pamiętajmy, że nasze sprzęty też będą musiały obsługiwać wszystkie technologie niezbędne do uzyskania tak dużych prędkości. Np. starszy laptop z WiFi 5 ac (czy nawet nowszy z WiFi 6 ax, ale gorszej klasy modułem bezprzewodowym) nigdy nie dobije transferem do tego, co może maksymalnie zaoferować urządzenie Xiaomi.Router Xiaomi AX9000 ma jeden port WAN RJ-45 2,5 Gb/s i cztery LAN 1 Gb/s. Plusem jest możliwość pracy jednego z LAN jako WAN w trybie 2,5 Gb/s, a innych dwóch z agregacją - po podłączeniu do sprzętu z dwoma wyjściami LAN i tą funkcją jak np. niektóre NAS, można podwoić osiągi. Jak na razie w Polsce mamy łącza powyżej 1 Gb/s na bardzo ograniczonym obszarze, ale dla pozostałych użytkowników, to po prostu przyszłościowy zakup.Ciekawymi dodatkami są chociażby port USB 3.0 (do udostępniania plików z nośników USB w sieci), mobilna aplikacja do zarządzania, zgodność z siecią mesh spinając Xiaomi AX9000 z innymi wybranymi routerami Xiaomi czy dedykowane funkcje gamingowe. Tak mocne parametry wymuszają zastosowanie aktywnego chłodzenia. Tak, router Xiaomi AX9000 ma wbudowany wentylator. Jednak producent zapewnia, że jest bardzo cichy i jego praca dostosowuje się do aktualnego stanu, nie działa ciągle na pełnych obrotach.Router Xiaomi AX9000 nie jest oficjalnie dostępny w Polsce (przynajmniej na razie, nie wiadomo, jakie są późniejsze plany), ale można zamawiać go w azjatyckich sklepach wysyłkowych. Chociażby w SIMSON PC Store przez AliExpress. Wersja z europejską kontynentalną wtyczką zasilania i bez kabla sieciowego w komplecie został wyceniony na około 850 złotych i ma opcję darmowej wysyłki.Źródło i foto: Xiaomi / SIMSON PC Store @ AliExpress