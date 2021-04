Nowe telewizory TCL na Polskim rynku. QLED i Mini-LED QLED wchodzą do gry

TCL C725



Zarówno seria C728 jak i C825 została wyposażona w matrycę 100/120 Hz VA, 3 GB RAM oraz podstawę wykonaną z metalu. Na pokładzie telewizorów znajdziemy Dolby Vision IQ, który optymalizuje parametry obrazu do warunków oświetleniowych danego pomieszczenia oraz oglądanego materiału (sport, film). W przypadku C728 w 55”, 65” i 75” producent zastosował tylne podświetlenie.



TCL C728



TCL jest kolejną firma po Samsung, LG, Philips, która w tym roku wprowadziła do swojej oferty telewizor Mini-LED. Warto wspomnieć, że jest to druga generacja tego typu odbiornika. Pierwszym produktem TCL z tego segmentu był 65” X10, dysponujący 1500 diodami LED, tworzącymi 768 stref wygaszania. Mogliście o tym przeczytać na łamach



TCL C825



Według informacji producenta, „seria C825 wyposażona została w technologię 4K HDR PREMIUM, zapewniającą najlepsze wrażenia w zakresie wyświetlania obrazu High Dynamic Range, który charakteryzuje się dużą jasnością, wyjątkową szczegółowością w cieniach i żywymi, precyzyjnie oddanymi kolorami.”



Odbiorniki C825 posiadają wbudowaną kamerę szerokokątną 1080P, która umożliwia korzystanie z komunikatorów na dużym ekranie np. Google Duo. Co ważne, kamera została wyposażona w tzw. zaślepkę - użytkownik w dowolnej chwili może zakryć/ukryć obiektyw. Istnieje również możliwość demontażu kamery. Egzemplarz Mini-LED dysponuje system audio Onkyo 2.1 o łącznej mocy 50W, w tym głośnik niksotonowy różniący się w zależności od przekątnej (20W w 55” lub 30W w 65”).



TCL C825



W przypadku dostępności Apple TV w telewizorach z 2021 r, producent zadeklarował wprowadzenie aplikacji w momencie pojawienia się aktualizacji wprowadzającej Google TV. Ma to mieć miejsce w 3 kwartale tego roku. Na koniec sugerowane ceny wybranych telewizorów:



QLED C725:



43” - 2199 zł

50” - 2899 zł

55” - 3399 zł

65” - 4499 zł

75” - 5999 zł

QLED C728:



55” - 3899 zł

65” - 4999 zł

75” - 6999 zł

Mini-LED QLED C825:



55” - 5999 zł

Już w tym tygodniu do sklepów trafią najnowsze odbiorniki TCL - trzy seriez różnym typem podświetlenia. Wśród nich znajdzie się model Mini-LED w 55” i 65”.Wspólną cechą wszystkich trzech serii telewizorów jest zastosowanie przez producenta technologii Qunatum Dot. Systemem operacyjnym w najnowszych produktach TCL serii C jest Android TV 11. generacji, który zostanie w trzecim kwartale tego roku zaktualizowany do Google TV. W każdym z odbiorników znajdziemy obsługę formatu Dolby Vision, HDR10, HDR10+. TCL wyposażył swoje najnowsze TV w HDMI 2.1 - niestety w zależności od modelu wykorzystano rożne funkcjonalności. Egzemplarz C725 wyposażono tylko w opcję eARC ALLM, w przypadku C728 i C825 dodatkowo mamy 4K w 120 kl/s, VRR , FreeSync Premium PRO. Zapewne te dwa ostatnie modele powinny przypaść do gustu fanom gamingu.W najniżej pozycjonowanej serii C725 zastosowano 50/60 Hz matrycę VA z podświetleniem typu Direct LED (tylnym). Egzemplarz będzie dostępny w przekątnej od 43” do 75”. Użytkownik ma możliwość ustawienia podstawy według własnych preferencji, tj.: szeroko lub wąsko.