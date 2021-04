Podróbki na rynku drukarek. HP skonfiskowało 4,5 miliona podrobionych produktów

Ogromna skala zjawiska.

W zeszłym roku, na terenie Europy, Bliskiego Wschody i Afryki (EMEA), Azji i Pacyfiku oraz obu Ameryk, zespół HP Anti-Counterfeiting and Fraud (ACF) skonfiskował, części i komponentów drukarskich – wliczając w to. Przejęcia miały miejsce między listopadem 2019 r. a październikiem 2020 r., w czasie gdy obostrzenia związane z pandemią COVID-19 szczególnie utrudniały walkę z oszustami dostarczającymi podrobione materiały eksploatacyjne na całym świecie.W okresie narodowych lockdownów, okresowych niedoborów pracowników, zmian w polityce celnej państw, sieci przestępcze zmieniły model działania. Od momentu, gdy konsumenci i przedsiębiorstwa przestawili się na sprzedaż online, to właśnie ta gałęź gospodarki znalazła się w centrum zainteresowania oszustów. Zespół HP ACF musiał jak najszybciej dostosować się do nowej sytuacji, aby móc efektywnie chronić swoich klientów w sieci – w rezultacie doprowadzono do usunięcia (de-listingów) 224 000 podrobionych wkładów drukarskich z internetowych platform handlowych.Zespół HP Anti-Counterfeiting and Fraud w 2020 r. w regionie EMEA zajął 1 milion nielegalnych materiałów eksploatacyjnych i usunął ponad 135 000 ofert online. Zatrzymano też potencjalną sprzedaż 54 000 podrobionych wkładów z tonerami i tuszami w Nigerii.HP podkreśla, że dla użytkowników korzystanie z nielegalnych podróbek może skutkować problemami z wydajnością i niezawodnością urządzeń. W przypadku awarii drukarki z powodu używania podrobionego atramentu lub tonera gwarancja producenta może nie obejmować naprawy.Źródło: HP