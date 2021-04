AMD Ryzen 5000G ze zintegrowanymi grafikami. Świetna seria czerwonych na niedobory GPU

Czy dedykowane producentom OEM AMD Ryzeny 5000G zobaczymy później w sklepach?

Lista i specyfikacja nowych procesorów AMD Ryzen 5000G / Foto: AMD

Wydajne 8 rdzeni AMD i wbudowana grafika Radeon

Odkąd Intel wraz z procesorami Intel Core i3, i5 oraz i7 na podstawce 1156 wprowadził zintegrowane karty graficzne, wielu użytkowników mogło zrezygnować z dokupowania dodatkowego GPU. Jeśli tylko oglądaliśmy multimedia, przeglądaliśmy sieć czy wykonywaliśmy prace biurowe, nie było sensu dopłacać do Radeona lub GeForca. Oczywiście entuzjaści i gracze raczej nie używali układów Intel HD Graphics czy nawet Iris. AMD w serii Ryzen teoretycznie ma pewne modele z iGPU, ale są w mniejszości.To w obecnych czasach braków w podaży GPU i wysokich cen przemawia za wyborem platformy Intela. Jednak widać AMD dostrzega potencjał w filozofii konkurenta i też coraz mocniej stawia na wbudowane grafiki. Niedawno pisaliśmy o plotkach na temat powszechności. Ale i obecnie mamy pewną zmianę na lepsze. AMD wprowadza na rynek procesory AMD Ryzen 5000G z układem graficznym Radeon.I nie chodzi tylko o niskie podstawowe modele, a nawet ośmiordzeniowe i szesnastowątkowe. Pewnym minusem jest fakt, że przewidziane są początkowo dla gotowych komputerów stacjonarnych OEM. Miejmy nadzieję, że sformułowanie "początkowo" faktycznie oznacza furtkę w możliwym późniejszym wejściu produktów na zwykły rynek komputerowych komponentów dla konsumentów.Wszystkie modele wykorzystują 7-nanometrową architekturę "Zen 3" (proces technologiczny TSMC 7nm FinFET) oraz wysoko taktowane układy graficzne Radeon. Są zgodne z podstawką AM4. Zapewnią wyraźnie wyższą wydajność GPU niż procesory AMD Ryzen 4000G. Wśród modeli można wyróżnić sześć jednostek. Począwszy od AMD Ryzen 3 5300GE (4 rdzenie, 8 wątków, 3,6 GHz do 4,0 GHz w trybie podwyższonej wydajności) z 6 rdzeniami graficznymi o taktowaniu 1,7 GHz i TDP 35 W, aż do AMD Ryzen 7 5700G (8 rdzeni, 16 wątków, 3,8 GHz do 4,6 GHz) z 8 rdzeniami graficznymi o taktowaniu 2 GHz i TDP na poziomie 65 W. Jako, że mamy do czynienia z układami dedykowanymi wyłącznie producentom OEM (przynajmniej na razie, ale może w przyszłości AMD nas zaskoczy), nie podano ich cen.Źródło i foto: AMD