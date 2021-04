Sony wprowadza flagowe smartfony Xperia 1 III i Xperia 5 III z unikalnymi funkcjami fotograficznymi

Nowość od Sony.

Nowe modele Xperia, wyposażone w łącza 5G i Wi-Fi oraz najnowszą platformę mobilną 5G Qualcomm, wyznaczają kolejny poziom wydajności smartfona.Sony podaje, że bateria o pojemnościw obu modelach zapewnia zapas energii na cały dzień, a szereg funkcji optymalizujących ładowanie zwiększa wygodę użytkowania i wydłuża czas eksploatacji baterii. Dostarczana w zestawie ładowarka XZQ-UC1 pozwala w 30 minut naładować smartfon do 50%.Smartfony wykonano z materiałów o wysokiej jakości. Ekran wyświetlacza pokryty jest szkłem Corning Gorilla Glass Victus - najbardziej wytrzymałym ze wszystkich rodzajów szkła Gorilla, bardziej odpornym na upadek i zarysowanie. W modelu Xperia 5 III wyświetlacz i tył obudowy są wykonane ze szkła Corning Gorilla Glass 6 z lustrzanym wykończeniem i uzupełnione mocną, metalową ramką. Aby zapewnić użytkownikowi jeszcze większy komfort, oba modele są chronione przed wodą i pyłem na poziomie IP65/68.Smartfony Xperia 1 III i Xperia 5 III powstały we współpracy z projektantami aparatów α. Wszystkie aparaty w obu modelach są wyposażone w szybki, ciągły system AF oraz system Real-time Eye AF.Xperia 1 III ma bardziej zaawansowaną funkcję dla fotografów, którym zależy na doskonałych zdjęciach. Ten model wyposażono w technologię śledzenia w czasie rzeczywistym, pozwalającą dokładnie ustawiać ostrość na nieprzewidywalnie poruszające się obiekty. Dzięki algorytmom opartym na sztucznej inteligencji i czujnikowi iToF 3D do pomiaru odległości technologia śledzenia w czasie rzeczywistym dokładnie wykrywa obiekt, ustawia na niego ostrość i śledzi go nawet w przypadku krótkotrwałego zniknięcia z widoku.Oba modele wyposażono w ciągły autofokus obliczający parametry AF/AE 60 razy na sekundę. Umożliwia on precyzyjne wykonanie i zapis 20 zdjęć (20 kl./s) z dokładnie ustawioną ostrością i zoptymalizowaną ekspozycją. Podobne właściwości mają profesjonalne aparaty do fotografowania sportu, na przykład z serii α9. Nowe rozwiązania w procesorze BIONZ X po raz pierwszy umożliwiają wykonywanie zdjęć seryjnych w słabym oświetleniu.Główną cechą obu modeli jest pierwsze na świecie zastosowanie w smartfonie teleobiektywu o zmiennej ogniskowej połączonego z matrycą Dual Pixel. Maksymalna ogniskowa tego obiektywu wynosi 105 mm. Uzupełnia go szybki autofokus, nad pracą którego czuwa czujnik Dual PDAF. W momencie przełączenia między ogniskową 70 mm a 105 mm następuje błyskawiczna korekta ustawienia ostrości, co pozwala szybko uchwycić piękną scenę.W obu smartfonach Xperia nowej generacji zastosowano nową technologię zwiększania rozdzielczości zoomu dzięki sztucznej inteligencji - AI super resolution zoom. Jest ona oparta na algorytmach sztucznej inteligencji Sony. Przywraca szczegółowość i rozdzielczość obrazu, zapobiegając obniżeniu dokładności.Możliwości fotograficzne wyglądają naprawdę imponująco, ale dopiero realne testy pokażą, czy Sony może konkurować s najlepszymi smartfonami na rynku.Dzięki połączeniu unikatowego sprzętowego dekodera z nową technologią wirtualizacji głośników są pierwszymi na świecie smartfonami odtwarzającymi nagrania 360 Reality Audio przez głośniki.Podczas odtwarzania dwukanałowego dźwięku stereo do gry wkracza nowa technologia 360 Spatial Sound. Przetwarza ona utwory stereofoniczne w czasierzeczywistym w taki sposób, by zapewnić słuchaczowi intensywne, wciągające wrażenia. Technologia ta działa zarówno podczas odtwarzania utworów zapisanych w telefonie, jak i przesyłanych z serwisów streamingowych.Muzyki o wysokiej jakości można słuchać przez głośniki stereo lub w słuchawkach - bezprzewodowych lub z wtykiem audio 3,5 mm.Smartfon Xperia 1 III będzie oferowany w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i fioletowej. Dostawy Xperii 1 III wraz z systemem Android 11 rozpoczną się wczesnym latem.Smartfon Xperia 5 III będzie dostępny w kolorach czarnym oraz zielonym. Dostawy Xperii 5 III wraz z systemem Android 11 rozpoczną się wczesnym latem.Producent nie podał cen, jednak pamiętając zeszłoroczne modele możemy powiedzieć jedno: będzie drogo. To nie jedyna nowość od Sony, na rynku zadebiutuje też sprzęt ze średniej półki - Xperia 10 III Źródło: Sony