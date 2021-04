Sony nie zapomina o smartfonach. Xperia 10 III to średniak z wodoszczelną obudową, dobrym audio i 5G

Nowość od Sony.

Udoskonalony aparat z trzema obiektywami

Sony stawia na audio

Firma Sony zapowiedziała dziś wprowadzenie na rynek nowego smartfona -. Model ten jest pierwszym przedstawicielem popularnej serii Xperia 10 wyposażonym w technologię 5G.Choć smartfon Xperia 10 III jest wyposażony w kompaktowy 6-calowy wyświetlacz, ma tylko 68 mm szerokości, dzięki czemu idealnie leży w dłoni. Waży zaledwie 169 g. Urządzenie ma certyfikat wodoodporności, a obudowę pokryto szkłem Corning Gorilla Glass 6.Źródłem zasilania smartfona Xperia 10 III jest trwała bateria o pojemności— o 25% większej niż w poprzednim modelu Xperia 10 II . Za wydajność odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 690 5G, 6 GB RAM i 128 GB pamięci masowej.Na froncie znajdziemy panoramiczny, obsługujący technologię HDR. Producent podaje, że dzięki optymalizacji obrazu filmowego i zapożyczonej z telewizorów BRAVIA technologii TRILUMINOS display for mobile wyświetlacz OLED reprodukuje niezwykle bogate, naturalne barwy i głębszą czerń. Pozwala też wyświetlać materiały HDR, odznaczające się większą niż w standardowych formatach wideo skalą jasności, a w konsekwencji lepszym kontrastem i kolorystyką.Na pokładzie znajdziemy aparat z trzema obiektywami — superszerokokątnym 16 mm, szerokokątnym 27 mm i teleobiektywem 54 mm. Taki zestaw pozwala utrwalać najróżniejsze motywy, od rozległych krajobrazów po pełne ekspresji portrety.Nowością w trybie automatycznym smartfona Xperia 10 III jest funkcja wykrywania zwierząt, rozpoznająca w kadrze psy i koty. Wprowadza ona odpowiednie korekty czasu otwarcia migawki i czułości ISO, by zapewnić wyraźniejszy obraz.Według Sony, udoskonalony obiektyw f/1.8 i ulepszenia w algorytmie przetwarzania obrazu zmniejszają ilość szumu na zdjęciach robionych w słabym świetle, zarówno w trybie nocnym, jak i automatycznym. Podczas fotografowania w ostrym słońcu lub pod światło funkcja automatyki HDR pomaga zachować szczegóły w ocienionych częściach sceny i uniknąć prześwietlenia jasnych fragmentów.Według producenta, Xperia 10 III wyróżnia się wyjątkową jakością dźwięku, zarówno przesyłanego bezprzewodowo, z użyciem technologii High-Resolution Audio Wireless, jak i przewodowo, do słuchawek podłączonych do gniazda audio 3,5 mm.Umożliwia odtwarzanie nagrań o wysokiej rozdzielczości i jest wyposażony w technologię DSEE Ultimate, która wykorzystuje sztuczną inteligencję, by automatycznie, w czasie rzeczywistym rozszerzać zakres częstotliwości dźwięku i zwiększać przepływność. W wyniku tej interpolacji muzyka brzmi niemal tak jak nagrania o wysokiej rozdzielczości.Smartfony Xperia 10 III będą oferowane w kolorze czarnym, białym i niebieskim. Ich dostawy z systemem Android 11 rozpoczną się wczesnym latem.