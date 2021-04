Wyjątkowo lekki i smukły, a do tego wydajny. Chciałbym zostać z Lenovo ThinkPad X1 Nano na dłużej

Sprawdzi się w biznesie.

Od profesjonalistów dla profesjonalistów

Zachwycająca lekkość

Idealny sprzęt dla biznesu

Szwajcarskie scyzoryki zyskały swoją popularność za sprawą kilku charakterystycznych cech. Przede wszystkim wyróżniają się solidnym wykonaniem i funkcjonalnością. Poza tym są lekkie i poręczne, dzięki czemu zawsze można je mieć przy sobie. Tak właśnie prezentuje się również najnowszy Lenovo ThinkPad X1 Nano, który za sprawą sumy swoich zalet jest jednym z najlepszych ultraprzenośnych notebooków, jakie kiedykolwiek powstały. Pierwszy laptop ThinkPad na platformie Intel Evo jest przy okazji najlżejszym ThinkPadem w historii. Już te cechy czynią go wyjątkowym.Laptopy Lenovo ThinkPad od zawsze były dostrzegane przez profesjonalistów i ludzi biznesu na całym świecie. Kultowy czerwony TrackPoint pomiędzy literami G, H i B na klawiaturze towarzyszy im już od blisko 30 lat i kojarzy się nieodłącznie z sukcesem, jaki osiągnęła ta seria urządzeń. Powodów takiego stanu rzeczy jest dość sporo, a jako pierwsze nasuwają się na myśl jakość wykonania, niezawodna praca, funkcje bezpieczeństwa i przemyślana konstrukcja. Mijają lata, a Lenovo nie stoi w miejscu. Rozwija się wraz z serią laptopów ThinkPad.ThinkPad X1 Nano waży zaledwie 907 gramów - smukły i lekki, pomimo obecności ekranu o przekątnej 13 cali i rozdzielczości 2K, zmieści się nawet w niewielkiej torbie, plecaku lub aktówce.Elegancka obudowa została wykonana ze stopu magnezu, a pokrywa z włókna węglowego. Wykorzystanie ultralekkich materiałów mogłoby sugerować niewielką wytrzymałość, ale nic bardziej mylnego. Obudowa laptopa jest sztywna, a sprzęt został przetestowany pod kątem zgodności z 12 wymaganiami normy wojskowej. Oznacza to, że urządzenie zaliczyło ponad 200 testów jakościowych, które gwarantują poprawne działanie nawet w najtrudniejszych warunkach. ThinkPada X1 Nano można bez obaw używać w placówkach badawczych na Antarktydzie oraz podczas pustynnej burzy piaskowej na Saharze. Lenovo gwarantuje, że notebook wytrzyma zalanie, upuszczenie, a nawet działał będzie poprawnie w stanie nieważkości. Oczywiście poradzi sobie doskonale również w domowym zaciszu czy biurze, niezależnie od postawionego przed nim zadania.Lenovo ThinkPad X1 Nano jest urządzeniem bardzo wszechstronnym. Sprzęt ma wydajne podzespoły oraz spełnia wysokie standardy platformy Intel Evo. Składa się na nie wiele czynników, które przesądzają o szerokim spektrum zastosowań tego kompaktowego laptopa. ThinkPad X1 Nano korzysta z mocy obliczeniowej procesorów Intel Core 11. generacji oraz układów graficznych Intel Iris X, które dostarczają znacznie wyższą wydajność w obróbce zdjęć lub filmów względem urządzeń ubiegłorocznych.Wybudzanie w czasie krótszym niż sekunda, szybsza obsługa internetu za sprawą wbudowanych kart Intel Wi-Fi 6 czy też technologia Thunderbolt 4 (tu aż dwa złącza USB-C), która pozwala przesyłać dane z prędkością nawet 40 GB/s to tylko jedne z wielu atutów X1 Nano. Na konsumentów czekają ekrany o rozdzielczości 2K - także w wariantach dotykowych - o jasności 450 nitów i 100-procentowym pokryciu palety barw sRGB. Wszystkie otoczone są cienkimi, subtelnymi ramkami. Na górnej udało się zmieścić kamerę fizyczną przesłoną kamery ThinkShutter. Prywatność przede wszystkim!Dla osób pragnących uniezależnić się od hotspotów Wi-Fi czekają modele z modemem 5G. Wystarczy włożyć kompatybilną kartę, aby cieszyć się łącznością z siecią w niemal dowolnym miejscu. A co zrobić, gdy poziom naładowania zbliży się do zera? Tu wkracza technologia szybkiego ładowania Rapid Charge, która uzupełnia zapas energii od 0 do 80% w zaledwie godzinę.Laptopy z serii Lenovo ThinkPad nie bez powodu są wykorzystywane ochoczo w biznesie. To właśnie w tym sektorze najmocniej akcentuje się kwestie związane z bezpieczeństwem, a z tym laptop Lenovo radzi sobie jak żaden inny. Jednym ze znaków rozpoznawczych jest tutaj pakiet rozwiązań ThinkShield, który dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań z zakresu biometrii i sztucznej inteligencji zapewnia odpowiedni poziom zabezpieczeń. Są to m.in. dedykowany moduł szyfrujący dane Trusted Platform Module (dTPM) czy też czytnik linii papilarnych Match-on-Chip, gdzie za weryfikację odcisku palca odpowiada dedykowany mikroprocesor. Te rozwiązania chronią przed niepowołanym dostępem do danych lub ich utratą. To nie wszystko. ThinkPad X1 Nano jest w stanie wykryć obecność właściciela i automatycznie zablokować dostęp do zawartości laptopa, gdy ten się od niego oddali.Warto także wspomnieć, że każdy laptop ThinkPad X1 Nano objęty jest standardowo usługą Lenovo Premier Support. To zaawansowane, całodobowe wsparcie techniczne jest swoistą obsługą VIP. Najlepsi technicy dostosują porady do indywidualnych potrzeb osoby lub firmy, a producent nada najwyższy priorytet ewentualnym czynnościom serwisowym.Lenovo ThinkPad X1 Nano pokazuje, że ultralekkie laptopy do zastosowań profesjonalnych mogą być sprzętem bezkompromisowym. Konsument, który wymaga długiego czasu działania baterii, dużej mocy obliczeniowej, niewielkiej masy oraz fenomenalnej wytrzymałości na trudne warunki pracy, kompaktowej konstrukcji i wygodnej klawiatury, w końcu może odnaleźć sprzęt dla siebie. Lenovo udało się wprowadzić na rynek urządzenie spełniające najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa oraz jakości wykonania. Każdemu życzymy możliwości korzystania z takiego laptopa. Sobie i Wam.