Hulajnogi elektryczne amerykańskiej marki Bird dostępne w Polsce

Designerskie smart hulajnogi nie są tanie.

Więcej możliwości z aplikacją

Bird One - dla najbardziej wymagających

Ciekawy design, rama wykonana z wysokiej klasy aluminium wykorzystywanym do produkcji samolotów, możliwość połączenia z aplikacją za pomocą Bluetooth – to tylko kilka najważniejszych cech smart hulajnóg marki Bird, które oficjalnie pojawiły się w sprzedaży detalicznej na polskim rynku. Producent nie zapomniał również o najmłodszych – dla nich z kolei przygotował model Birdie. Produkty dostępne są u wyłącznego polskiego dystrybutora, firmy 4CV.Smart hulajnogi od Bird – One i Air – zostały wyposażone w inteligentny system zarządzania akumulatorem i Bluetooth. Dzięki połączeniu z aplikacją w języku polskim można sprawdzać historię pokonanych tras, poziom naładowania baterii, a także, w przypadku modelu One, dzięki, także sprawnie lokalizować hulajnogę oraz otrzymywać powiadomienia w przypadku nieuprawnionej próby dostępu do urządzenia podczas, gdy blokada urządzenia jest aktywna.Producenci zadbali o komfort i bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg nie tylko w postaci rozwiązań smart, ale także w kwestii doboru materiałów, z których wykonano urządzenia. Do produkcji ram zarówno w Bird One, jak i Bird Air, użyto aluminium klasy lotniczej – stopu z dodatkiem m.in. miedzi, który wyróżnia nie tylko niski ciężar właściwy, ale także odporność na ścieranie, wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz właściwości izolacyjne. Hulajnogi są także odporne na zachlapania – wersja One posiada stopień ochrony IP34, a Air – IP35.Flagowa ważąca 17,5 kilogramów e-hulajnoga Bird One posiada ramę wykonaną z aluminium klasy lotniczej – sama główka ramy urządzenia została stabilnie zamocowana, by zapewnić użytkownikowi bezpieczną i płynną jazdę. Pojazd charakteryzuje duży zasięg – urządzenie posiada akumulator o pojemności 12,8 mAh, dzięki któremu przejechać można nawetna jednym ładowaniu, które trwa około 6 godzin.Model wyposażono również w wygodny wyświetlacz LED z prędkościomierzem i wskaźnikiem naładowania baterii, specjalnie zaprojektowane, 9-calowe bezdętkowe i odporne na przebicie opony, pozwalające na łatwiejsze pokonywanie krawężników, a także mocny 300W silnik napędowy z funkcją hamowania, który pozwala na rozwinięcie prędkościDla większego bezpieczeństwa hamowanie pojazdu odbywa się nie tylko za pomocą manetki umieszczonej z przodu pojazdu, ale również tylnego hamulca bębnowego. Ponadto hulajnoga wyposażona została również w ulepszone oświetlenie LED z mocą do 40 lumenów. Blokowanie i odblokowywanie jej odbywa się za pomocą specjalnej, zainstalowanej na smartfonie aplikacji.