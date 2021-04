MSI prezentuje Summit E13 Flip Evo i Summit E16 Flip. Zakochałem się

Piękne i lekkie notebooki.

MSI Summit E16 Flip

Summit E13 Flip Evo oferuje wiele rozwiązań zwiększających produktywność, takich jak obsługa Thunderbolt 4, która umożliwia szybkie ładowanie urządzeń i przesyłanie danych z prędkością 40 Gb/s. Dysk SSD PCIe Gen4 skutecznie usprawnia codzienną pracę, gwarantując niezawodne działanie sprzętu. Puufne informacje przechowywane na urządzeniu są dokładnie chronione za pomocą zabezpieczeń klasy korporacyjnej, takich jak sprzętowy moduł TPM2.0.Co niezwykle istotne w takim urządzeniu, Summit E13 Flip Evo oferuje nawet 20 godzin pracy na baterii, zapewniając przy tym mobilność bez jakichkolwiek kompromisów. Jest to też pierwszy laptop wyposażony w najnowszą technologię Wi-Fi 6E, zapewniającą szybkie i stabilne działanie sieci. Nie zabrakło oczywiście złączy USB-C, czytnika kart micro SD oraz modułu Bluetooth 5.2.Wyróżniony tytułem Best of CES 2021 notebook zamknięto w efektownej obudowie, do stworzenia której wykorzystano maszyny CNC. Dysponuje ono ergonomicznym zawiasem, pozwalającym rozkładać ekran w zakresie 360 stopni. Do wyboru biała i czarna wersja kolorystyczna. Sprzęt o wymiarach 300.2 x 222.25 x 14.9 mm waży zaledwie 1,35 kg.Summit E16 Flip to nieco większy laptop i jak dotąd najcieńszy 16-calowy konwertowalny notebook 2w1 na rynku. Ekran IPS wyświetla obraz o proporcjach 16:10 i rozdzielczości 2560x1600 pikseli.W przeciwieństwie do lżejszego i mniejszego brata urządzenie to oferuje dodatkowo grafikę NVIDIA GeForce RTX 3050 (opcjonalną), pozwalającą sprostać działaniom wymagającym większej mocy obliczeniowej.Atutem laptopa ma być jego cicha praca, gwarantowana przez system chłodzenia MSI Dynamic Cooler Boost, generujący nie więcej niż 35 dB nawet przy pełnym obciążeniu procesora.Źródło: MSI