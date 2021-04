Intel Core i7 oraz RTX 3060 w laptopie. Acer Nitro 5 dla mobilnych graczy

Acer Nitro 5 sprosta każdej grze komputerowej

Agresywna gamingowa linia laptopa Acer Nitro 5 / Foto: Acer

Intel Core i7 i RTX 3060 w cenie poniżej 6 tysięcy złotych

Gamingowa seria Acer Nitro wzbogaciła się właśnie na polskim rynku o nowego przedstawiciela. Acer nitro 5 może pochwalić się najnowszymi komponentami, które spokojnie wystarczą do obsłużenia każdej obecnie dostępnej na rynku gry. Nie będziecie mieli problemu z włączeniem jakiegokolwiek tytułu.Spory ekran 17,3 cala IPS o rozdzielczości full HD ma podwyższone odświeżanie 144 Hz i dobry czas reakcji 3 ms. Wydajny mobilny procesor Intel Core i7-10750H (6 rdzeni, 12 wątków, 2,6 GHz do 5,0 GHz w boost oraz TDP 45 W) wraz z 32 GB RAM i kartą graficzną GeForce RTX 3060, to połączenie, które sprosta każdej grze. Kolejnymi ważnymi elementami jest nośnik SSD o pojemności 512 GB i HDD 1 TB na dodatkowe dane czy mniej wymagające starsze gry.Producent zapewnia, że laptop został zaopatrzony w dobry system chłodzenia. Jego częściami są dwa wentylatory i poczwórny układ wylotów powietrza. W dodatku oprogramowanie Acer CoolBost i NitroSense pozwala na zwiększenie wydajności odprowadzania ciepła z CPU i GPU o około 9 proc. (w porównaniu z trybem automatycznym) oraz monitorowanie stanu komputera, w tym temperatur.Łączność zapewnia gigabitowa przewodowa karta sieciowa Killer Ethernet i moduł Intela WiFi 6 ax z Bluetooth. Nie bez znaczenia jest też pełna (zawierająca blok numeryczny) podświetlana klawiatura RGB o skoku 1,6 mm. Omawiany laptop dla graczy Acer Nitro 5 w konfiguracji z procesorem Intel Core i7 i kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 3060 jest już dostępny w Polsce w sugerowanej cenie od 5799 złotych.Źródło i foto: Acer