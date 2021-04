Nowości w AliExpress – 5 przydatnych gadżetów do domu i ogrodu

Sklep promuje nowe produkty.

Do sklepu AliExpress zawitały nowe i ciekawe gadżety. Oferta obejmuje całą gamę interesujących akcesoriów, które sprawdzą się w domu i ogrodzie.Nowe produkty znajdziemy na stronie Nowości – Nowy dzień. Świeży styl . Zapraszamy do zapoznania się z nią, gdyż można na niej znaleźć wiele ciekawych i nietuzinkowych gadżetów.Poniżej znajdziecie listę akcesoriów, które uznaliśmy za interesujące. Niektóre ceny podane w artykule będą aktywne dopiero za kilka dni, ale nic nie stoi na przeszkodzie by dodać produkty do koszyka teraz i dokonać zakupu, gdy ruszy promocja.Wielozadaniowy pistolet natryskowy WORKS WX019 przyda się w domu jak i ogrodzie. Możemy nim podlać kwiatki jak i umyć szyby w domu i samochodzie. Dyszę pistoletu można obracać dzięki czemu możemy zdecydować czy chcemy uzyskać strumień wody czy rozproszyć ją.Urządzenie wyposażono w pojemnik na wodę o pojemności, a bateria o pojemności 2.0 Ah zapewnia do 60 minut pracy. Pistolet posiada także światełko LED by ułatwić pracę w warunkach słabego oświetlenia lub w nocy. Pistolet natryskowy naładujemy za pomocą portu MicroUSB.Pistoletdo kupienia w AliExpress za ok 228 zł ($59.99) od 17.04.Okap kuchenny CIARRA CBCB6736D może wyprowadzić opary poza budynek za pomocą zewnętrznego systemu wentylacji (średnica wylotu: 150 mm) oraz pochłaniać i przefiltrować nieprzyjemne zapachy. Intensywność pracy okapu regulujemy za pomocą trzech przycisków (niska, średnia i wysoka prędkość pracy). Urządzenie wyposażono w dwie lampy LED, które oświetlają obszar gotowania. CIARRA pochawlić się możei niskim poziomem generowanego hałasu (ok. 63 dB).Okap kuchenny CIARRA CBCB6736D do kupienia za ok. 534,75 zł ($139.99) od 19.04. Wysyłka z magazynu w Niemczech.Zewnętrzna kamera do monitorowania domu. Urządzenie nagrywa w rozdzielczości, a za ostrość nagrań odpowiada kodek H.265. Jako, że jest to kamerka do używania na zewnątrz, spełnia ona normę wodoodporności IP66. Posiada wbudowany głośnik oraz mikrofon dzięki czemu umożliwia dwustronną komunikację.Z Cruiser łączymy się za pomocą sieci 2,4 GHz, a dwie anteny zamontowane na urządzeniu zapewniają doskonałą jakość połączenia. Kamerka oferuje aż(smart, kolorowy, na podczerwień i z wyłączoną podczerwienią i światłami). Urządzenie wyłapuje ludzi w swoim polu widzenia i natychmiastowo wysyła nam powiadomienia na telefon. W przypadku wykrycia intruza, Cruiser automatycznie włączy wbudowaną lampę oraz alarm o głośności 110 dB.Kamerkę Dahua imou Cruiser kupimy za ok 305 zł ($79.99) od 28.04.Wszechstronny budzik z funkcją bezprzewodowego ładowania co pozwala nam np. naładować smartfon przez noc. Budzik wyposażono w protokół Bluetooth oraz głośnik dzięki czemu możemy sparować go z telefonem i słuchać muzyki. Urządzenie obsługuje również radio FM, więc nic nie stoi na przeszkodzi by posłuchać swoich ulubionych stacji radiowych. Dzięki wbudowanemu mikrofonowi możemy także odbierać połączenia telefonicze. Bateria o pojemności 2000 mAh zapewnia doprzy głośności ustawionej na 50%.Wielofunkcyjny budzik dostępny w AliExpress za 92 zł ($24.02) Myjka ciśnieniowa Baseus CRXCJ wyposażona w silnik o mocy 1200 W pozwalający osiągnąć ciśnieniei wydajność tłuczenia na poziomie. Urządzenie posiada pokrętło do regulacji ciśnienia oraz ciśnieniomierz. Dzięki regulowanemu ciśnieniu, myjka nadale się do mycia samochodów, rowerów, basenów jak i podlania trawy w ogródku. Urządzenie spełnia standard wodoodporności IPX5 i posiada blokadę na uchwycie dyszy gwarantującą, że nigdy przypadkowo nie zaczniemy pryskać wodą.Myjka ciśnieniowa Baseus CRXCJ do kupienia za ok 915 zł ($240.00) od 24.04.Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą na stronie Lokalne Oferty , gdzie również czeka na nas cała masa ciekawych i nietuzinkowych gadżetów.