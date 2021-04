Rynek komputerów rośnie najszybciej od 20 lat. A ponoć miał umrzeć

Przecież nikt nie chce „pecetów”.





Rynek pecetów rośnie najszybciej od 20 lat





fot. Danielle Colluci - Unsplash

Przez ostatnie lata analitycy i obserwatorzy rynku uważali, że rynek komputerów osobistych „odchodzi do lamusa”. Ludzie nie chcieli już kupować pecetów, a triumfy święciły inne konstrukcje. Wygląda na to, że mamy obecnie do czynienia z dość znaczącym odwróceniem tego trendu. Ostatnie badania udostępnione przez IDC i Gartnera pokazują bowiem, że rynek PC nie rósł tak szybko od prawie 20 lat.Popyt na komputery jest więc bardzo duży!Zarówno Gartner jak i IDC podają niezwykle zachęcające dane dotyczące rynku komputerów osobistych. Garner twierdzi, że dostawy pecetów wzrosły o 32 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 roku. IDC maluje jeszcze korzystniejszy obraz – ta analiza pokazuje wzrost o 55 proc. rokrocznie. Co jest tego powodem?Patrząc na dane udostępnione przez dwie wspomniane wyżej firmy, wygląda na to, że użytkownicy najchętniej stawiają na tanie komputery oraz notebooki – w tym Chromebooki. Gdyby dodać je do zestawienia klasycznych pecetów, wzrost zainteresowania komputerami na całym świecie byłby jeszcze większy niż dotychczas.Z drugiej strony nie ma się co temu dziwić, szczególnie biorąc pod uwagę wzrost popytu na komputery związany bezpośrednio z pandemią oraz pracą zdalną i edukacją. Niedobór półprzewodników, który zaczyna się przedłużać wpłynął na sytuację powiązaną ze sprzedażą komputerów, ale jej nie uziemił.Prognozy dla drugiej połowy 2021 roku również pozostają optymistyczne. Globalny niedobór części może wydłużyć czas dostaw oraz zwiększyć ceny, ale analitycy szacują, że użytkownicy dalej będą chętnie inwestowali w nowe pecety.Od wielu lat słyszałem, że rynek komputerów PC umiera i zostanie on zastąpiony przez tablety i inne sprzęty. Szczerze? Nie wydaje mi się. Pandemia pokazała, że opisywane konstrukcje wciąż mają się dobrze i wciąż są pożądane w wielu mieszkaniach na całym świecie.Źródło: Gartner IDC / fot. Alienware- Unsplash