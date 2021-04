Porównanie: realme 8 Pro kontra Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Starcie mistrzów opłacalności

Porównujemy popularne smartfony.

Redmi Note 10 Pro

Podobne ekrany, ale z pewną różnicą

Łączność i multimedia

Przy ładowaniu czuć różnicę

Wydajność - idą łeb w łeb

realme 8 ProXiaomi zaimplementowało 6,67-calowy, 120-hercowy wyświetlacz AMOLED DotDisplay, chroniony szkłem Gorilla Glass 5 i wspierający HDR 10.Na froncie realme 8 Pro znajdziemy 6,4-calowy wyświetlacz Full HD+ Super AMOLED 60 Hz z niewielkim otworem na aparat w lewym górnym rogu. Co ciekawe, ekran jest chroniony szkłem Asahi Dragontail Glass - zamiast popularnego Corning Gorilla Glass.Nie da się ukryć, że ekran z odświeżaniem 120 Hz daje lepsze wrażenia z użytkowania. Widać to szczególnie, gdy przewijamy strony internetowe. Jeżeli chodzi o pozostałe parametry jak jasność, kolory czy kontrast - praktycznie nie widać różnicy.Różnicę znajdziemy natomiast w sposobnie biometrycznego odblokowywania smartfonów. realme zastosowało niezwykle rzadko spotykany w tym przedziale cenowym czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran. W Xiaomi znajdziemy klasyczny, pojemnościowy skaner wbudowany w przycisk zasilania. Który jest lepszy? Wydaje mi się, że jest to kwestia indywidualnych preferencji, bowiem szybkość ich działania jest zbliżona.Oba smartfony oferują funkcję Always on Display, jednak to realme wypada lepiej. Xiaomi pozwala bowiem wyświetlać informacje na zablokowanym ekranie tylko przez 10 sekund po jego wybudzeniu. W realme 8 Pro możemy zdefiniować czas wyświetlania (np. przez cały dzień). Warto dodać, że Xiaomi ma więcej motywów do wyboru, a realme ogranicza użytkowników do wyświetlania godziny, daty, poziomu baterii i ikonek powiadomień z aplikacji.Żaden z prezentowanych smartfonów nie ma diody powiadomień.Smartfony nie rozczarowują w kwestii łączności. Owszem, zabrakło 5G, ale z pewnością większość użytkowników zadowoli się 4G LTE. Na pokładzie znajdziemy moduł NFC, dwuzakresowe Wi-Fi, Bluetooth 5.0 (realme 8 Pro) i 5.1 (Redmi Note 10 Pro) czy złącza słuchawkowe. Xiaomi ma też radio FM i port podczerwieni.Niestety w realme 8 Pro zabrakło głośników stereo, które dostępne są u konkurencji.W przypadku realme 8 Pro mamy do czynienia z niespotykanie szybkim ładowaniem w tej klasie cenowej. Dołączona do zestawu ładowarka SuperDart o mocy 65 W naładuje baterię o pojemności 4500 mAh w około 50 minut. Redmi wspiera ładowanie 33 W, a baterię 5020 mAh uzupełnicie do pełna w około 2 godziny. Różnicę na korzyść realme widać też przy krótszych cyklach ładowania. Smartfon potrzebuje zaledwie 17 minut, aby uzyskać 50% poziomu naładowania baterii. Redmi Note 10 Pro naładujemy do połowy w około 30 minut.Czas pracy na baterii zależny jest jak zawsze od sposobu użytkowania smartfona. W przypadku realme 8 Pro bez problemu udawało mi się uzyskać 8 godzin aktywnego ekranu (SoT). Redmi Note 10 Pro oferuje nieco gorsze osiągi ze względu na większy ekran z wyższą chętliwością odświeżenia (5-6 godzin SoT).Inżynierowie realme postanowili nie eksperymentować i postawili na sprawdzony chipset Snapdragon 720G - dokładnie ten sam, co wcześniej w 7 Pro i 6 Pro. Za wyświetlanie grafiki ponownie odpowiada układ Adreno 618, a smartfon możemy kupić w dwóch wariantach: 6 GB pamięci RAM + 128 GB pamięci UFS 2.1 lub 8 GB pamięci RAM + 128 GB pamięci UFS 2.1.Podstawowe parametry Redmi Note 10 Pro to: procesor Snapdragon 732G (2.3 GHz, 8 nm), układ graficzny Adreno 618 GPU, 6 GB pamięci RAM (LPDDR4X RAM) i 64 GB pamięci masowej (UFS 2.2).