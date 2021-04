realme 8 w przedsprzedaży za 799 złotych. Ekran AMOLED, NFC i niezły procesor w świetnej cenie

Jeden z najbardziej opłacalnych smartfonów w segmencie do 1000 złotych.

W przedsprzedaży jeszcze taniej

realme 8 to smartfon chińskiej marki, który łączy wysokiej klasy wyświetlacz sAMOLED, dobrą wydajność i długi czas pracy na baterii z wyjątkowo korzystną ceną. W przedsprzedaży można dodatkowo oszczędzić 100 złotych.realme 8 zadebiutował w Polsce 8 kwietnia wraz z modelem 8 Pro i jest najnowszą propozycją marki w segmencie smartfonów do 1000 złotych. Zachowuje wiele z cech modelu Pro, ale jednocześnie pozwala oszczędzić na tym, co nie jest kluczowe dla użytkownika.realme 8 oferuje bardzo zbliżoną wydajność do modelu 8 Pro. Wykorzystuje jednak alternatywną platformę sprzętową – procesor. Jest to ośmiordzeniowa jednostka, która ma wystarczający zapas mocy, aby smartfonem mogli cieszyć się także fani gier mobilnych.Smartfon wyróżnia ekran – identyczny jak w modelu 8 Pro. Jest toz wygodnym czytnikiem biometrycznym, o bardzo dobrym odwzorowaniu kolorów i wzorcowych w swojej klasie kątach widzenia. Mocnym aspektem omawianego urządzenia jest również bateria. Ogniwo ma pojemnośći wspiera Dart Charge – ładuje się z mocą 30 W. Wystarczy 65 minut, aby załadować smartfon do pełna.Więcej o tym modelu dowiecie się z naszej recenzji: Recenzja Realme 8. Dobrze wyposażony sprzęt za mniej niż 1000 zł Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach pojemnościowych. Podstawowa wyceniona na 899 złotych oferuje 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej, a uzupełnia ją kosztująca 999 złotych wersja 6/128 GB. W dostępnej od 13 do 19 kwietnia przedsprzedaży wersję podstawową, dzięki czemu w naszym portfelu zostanie 100 złotych. W sklepach zadebiutuje 20 kwietnia.Smartfony serii 8 można znaleźć w największych sieci z elektroniką użytkową: Media Expert, RTV EURO AGD, Neonet, X-Kom, Komputronik, Sferis.pl oraz Morele.net. Urządzenia kupimy także na Allegro oraz w partnerskich sklepach internetowych realmeshop.pl i sklep-realme.pl. Przedsprzedaż modelu 8 trwa od 13 do 19 kwietnia. Smartfony pojawią się również w ofercie dwóch sieci komórkowych: Play oraz T-Mobile.