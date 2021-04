Samsung Galaxy S21 FE pojawia się na renderach

Tańsza wersja flagowca.





Samsung Galaxy S21 FE – specyfikacja i rendery





fot. Voice - Evan Blass

Samsung Galaxy S21 FE zbliża się wielkimi krokami. Do sieci przedostały się rendery pokazujące smartfona w pełnej krasie. Tańsza wersja flagowca wygląda całkiem nieźle i na pewno spodoba się wielu osobom. Koreańska firma przygotowuje też specyfikację, która przynajmniej na papierze – nie powinna nikogo rozczarować.Czego dokładnie możemy się więc spodziewać po wspomnianym modelu?Samsung Galaxy S21 FE zostanie wyposażony w płaski ekran o przekątnej najprawdopodobniej 6,4 cala. Cała konstrukcja będzie posiadała wymiary na poziomie 155,7 na 74,5 na 7,9 milimetra. Za wyświetlanie obrazu będzie odpowiadał panel AMOLED o standardowej rozdzielczości full HD+ z częstotliwością odświeżania na poziomie 120Hz. Na tylnej obudowie producent zaimplementuje potrójny aparat fotograficzny, który wygląda niemalże identycznie, jak ten w standardowej serii Galaxy S21.Na temat samego aparatu fotograficznego nie wiadomo na ten moment zbyt wiele. Biorąc jednak pod uwagę, że będziemy mieli do czynienia z modelem „FE” możemy spodziewać się słabszej konfiguracji niż w przypadku flagowego odpowiednika.Pod obudową urządzenia znajdziemy najprawdopodobniej procesor Qualcomm Snapdragon 870, 6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 128 lub 256 GB miejsca na dane użytkownika. Jeśli chodzi o działanie z dala od gniazdka, to w tym przypadku energię ma zapewnić bateria o pojemności 4500 mAh.Samsung ma zaprezentować model Galaxy S21 FE już 19 sierpnia – data ta pokrywałaby się z planowaną prezentacją serii Note, która jak wiemy, nie pojawi się w 2021 roku.Obecnie nie wiadomo, ile dokładnie trzeba będzie zapłacić za model Galaxy S21 FE. Racjonalna cena może jednak przełożyć się na sporą popularność tego smartfona.fot. Voice - Evan BlassSzczególnie, że (przynajmniej na renderach) wygląda on naprawdę ładnie.Źródło: Voice / fot. Voice - Evan Blass